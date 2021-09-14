Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da fatura Fatih Terim'e kesildi! Rakip farklı sonuç aynı (GS haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da fatura Fatih Terim'e kesildi! Rakip farklı sonuç aynı (GS haberi)

Son dakika spor haberi... Galaatasaray'da Kasımpaşa'nın ardından Trabzonspor'a da aynı şekilde puan kaptırılması Lazio maçı öncesi taraftarları endişelendirdi. Tecrübeli Teknik direktör Fatih Terim, bu sorunu çözmek için kolları sıvadı. Bu mağlupbiyetlerin faturası da kendisine kesildi. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 06:50
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da fatura Fatih Terim'e kesildi! Rakip farklı sonuç aynı (GS haberi)

Yeni bir kadro ile yoluna devam eden Galatasaray'da işler istenildiği gibi gitmiyor. Ağırlı olarak genç isimlere yatırım yapan ve 11 transferle yaz dönemini noktalayan Sarı-Kırmızılı ekip, Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da fatura Fatih Terim'e kesildi! Rakip farklı sonuç aynı (GS haberi)

Karşılaşmaya çok iyi başlayan ve teknik heyetin planladığı gibi ilk 35 dakikaya geçiren sarıkırmızılılar Emre Kılınç'ın attığı gollerle 2-0 öne geçerken, devreye girmeden hemen önce topu ağlarında görmeye engel olamadı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da fatura Fatih Terim'e kesildi! Rakip farklı sonuç aynı (GS haberi)

2 MAÇTA 4 PUAN GİTTİ
Aynı son oynanan kasımpaşa karşılaşmasındaki gibi. recep tayyip erdoğan stadyumu'ndaki karşılaşmada galatasaray, rakibinden ikinci golü de yemiş ve mücadele 2-2 sona ermişti. trabzon deplasmanında da bu benzerlik devam etti ve bordo-mavililer nwakaeme ile ikinci golü bulup durumu eşitledi. cimbom iki maç üst üste hem kasımpaşa hem de trabzonspor karşısında 2-0 öne geçip maçı 2-2 tamamladı. cimbom iki maçta 4 puandan oldu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da fatura Fatih Terim'e kesildi! Rakip farklı sonuç aynı (GS haberi)

HAMLELER TARTIŞILIYOR
Maç sonrası kaybedilen 2 puanın faturası teknik direktör Fatih Terim'e kesildi. Sosyal medyada maç içinde yaptığı yaptığı hamleler tartışma konusu oldu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da fatura Fatih Terim'e kesildi! Rakip farklı sonuç aynı (GS haberi)

Karşılaşmanın ilk yarısının en etkili isimleri arasında yer alan ve 2 gol birden atan Emre Kılınç ile takımın ataklarını organize eden Morutan'ın ikinci yarının hemen başında kenara çekilmesi tepki aldı. Morutan yerine Babel'in, Emre yerine Aytaç Kara'nın alınması da ayrı bir eleştiri konusu oldu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da fatura Fatih Terim'e kesildi! Rakip farklı sonuç aynı (GS haberi)

SORUNLAR GİDERİLECEK
Devamında gelen Kerem Aktüroğlu ile Mohamed, Cicaldau ile Taylan ve Halil ile Oğulcan değişiklikleri de olumlu karşılanmadı. Mücadele sonrasında Emre Kılınç'ın ağrı hissettiği için mecburi olarak kenara alındığı açıklansa da özellikle Morutan'ı kenara alınması okları Fatih Terim'in üzerine çevirmiş durumda...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da fatura Fatih Terim'e kesildi! Rakip farklı sonuç aynı (GS haberi)

Öte yandan tecrübeli hocanın, Perşembe günkü Lazio maçına kadar sorunları çözmek için kolları sıvadığı ifade edildi.

SON DAKİKA