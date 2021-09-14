Son dakika spor haberi: Galatasaray'da fatura Fatih Terim'e kesildi! Rakip farklı sonuç aynı (GS haberi)

Yeni bir kadro ile yoluna devam eden Galatasaray 'da işler istenildiği gibi gitmiyor. Ağırlı olarak genç isimlere yatırım yapan ve 11 transferle yaz dönemini noktalayan Sarı-Kırmızılı ekip, Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

2 MAÇTA 4 PUAN GİTTİ

Aynı son oynanan kasımpaşa karşılaşmasındaki gibi. recep tayyip erdoğan stadyumu'ndaki karşılaşmada galatasaray, rakibinden ikinci golü de yemiş ve mücadele 2-2 sona ermişti. trabzon deplasmanında da bu benzerlik devam etti ve bordo-mavililer nwakaeme ile ikinci golü bulup durumu eşitledi. cimbom iki maç üst üste hem kasımpaşa hem de trabzonspor karşısında 2-0 öne geçip maçı 2-2 tamamladı. cimbom iki maçta 4 puandan oldu.