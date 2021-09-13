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Galatasaray'da Mostafa Mohamed yıkımı! 10 maç sonunda o istatistik...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, son olarak Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor'a konuk olmuş ve mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Yaz transfer sezonunda Galatasaray'dan ayrılmaya çok yaklaşan Mostafa Mohamed, sonradan oyuna girdi ve gol bulamadı. Öte yandan Mostafa Mohamed'in sezon başından bu yana o istatistiği hayrete düşürdü. İşte detaylar.... | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 16:08
Galatasaray'da Mostafa Mohamed yıkımı! 10 maç sonunda o istatistik...

Süper Lig'de son 2 resmi maçta 2-0 öne geçip mücadelenin sonunu galibiyetle getiremeyen Galatasaray'da, soru işaretleri artarken 10 resmi maç sonunda ise en golcü isim Emre Kılınç oldu.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed yıkımı! 10 maç sonunda o istatistik...

4 KEZ FİLELERİ HAVALANDIRDI
Avrupa'da 6, Süper Lig'de 4 maç çıkan sarı-kırmızılılarda aldığı süre açısından 309 dakikayla 12'nci sırada bulunan Emre Kılınç, 4 golle en golcü isim konumunda. 77 dakikada bir gol atma ortalaması yakalayan tecrübeli futbolcu; PSV Eindhoven, St. Johnstone ve Trabzonspor (2) ağlarını havalandırdı.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed yıkımı! 10 maç sonunda o istatistik...

MOSTAFA MOHAMED ŞANSINI KIRAMADI
Ajansspor'un haberine göre, Galatasaray'da geçen sezonun devre arasında transfer olduktan sonra sarı-kırmızılı kariyerine muhteşem bir başlangıç yapan Mostafa Mohamed, sıkıntılı bir süreç geçiriyor.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed yıkımı! 10 maç sonunda o istatistik...

Bordeaux'a transferi son anda yatan ve geri dönen Mostafa Mohamed bu sezon 3'ü 11 8 maçta görev yaparken, toplam 276 dakika görev yaptı. Mısırlı futbolcu bu süreçte gol kaydedemedi ve 1 asist yaptı.

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