Galatasaray'da Mostafa Mohamed yıkımı! 10 maç sonunda o istatistik...

Süper Lig'de son 2 resmi maçta 2-0 öne geçip mücadelenin sonunu galibiyetle getiremeyen Galatasaray'da, soru işaretleri artarken 10 resmi maç sonunda ise en golcü isim Emre Kılınç oldu.

4 KEZ FİLELERİ HAVALANDIRDI

Avrupa'da 6, Süper Lig'de 4 maç çıkan sarı-kırmızılılarda aldığı süre açısından 309 dakikayla 12'nci sırada bulunan Emre Kılınç, 4 golle en golcü isim konumunda. 77 dakikada bir gol atma ortalaması yakalayan tecrübeli futbolcu; PSV Eindhoven, St. Johnstone ve Trabzonspor (2) ağlarını havalandırdı.