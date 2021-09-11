Galatasaray'ın yeni transferi Olimpiu Morutan'ın bonservisi ne kadar? Becali'den flaş açıklama!

Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda FCSB'den kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan ile ilgili FCSB sahibi Gigi Becali'nin kardeşi menajer Victor Becali konuştu. Becali, yaptığı açıklamada Morutan için "Galatasaray'dan 5.7 milyon euro aldım" diyen ağabeyine cevap verdi.

Victor Becali, yaptığı konuşmada ağabeyinin sözlerinin doğru olmadığını ve bahsedilen miktarın, bonuslarla beraber olduğunu aktardı.

Victor Becali'nin konuşması şu şekilde oldu;

"Gigi Becali'nin açıkladığı miktar, bonuslarla beraber olan para. Şartlar oldukça uygun. Şampiyonluk ve ya Avrupa kupaları primi.

Bonusları bir kenara atarsak alınan para yaklaşık 3-4 milyon euro arası. Gigi'nin söylediği para tam olarak bu. O, toplam tutarı söyledi.

Galatasaray'ın ilk teklifini kabul etseydi, Gigi daha fazla para kazanabilirdi. Morutan eğer sezona iyi başlasaydı, 10-15 milyon euro arası rakam kazandırabilirdi."

PAZARLIK 10 MİLYON EURO'DAN BAŞLADI

Öte yandan Telekomspor'da, Galatasaray'ın ilk etapta 10 milyon euro ödemeyi kabul ettiği ancak rakamı 4 yıl taksitle ödemek istediği, bu sebeple Gigi Becali'nin teklifi reddettiği aktarıldı.