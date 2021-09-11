Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı! Muslera...

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçı öncesi sarı kırmızılıların kamp kadrosu belli oldu.
Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, Gustavo Assunção, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Moruţan, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicâldău, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.