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Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı! Muslera...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı Trabzonspor müsabakasının kamp kadrosunu duyurdu. Uruguay Milli Takımı'nda olan ve oynayıp oynamayacağı netlik kazanmayan Fernando Muslera'nın son durumu belli oldu. Fernando Muslera, Trabzonspor maçı kamp kadrosunda yer aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 17:20 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 17:28
Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı! Muslera...

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçı öncesi sarı kırmızılıların kamp kadrosu belli oldu.

Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, Gustavo Assunção, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Moruţan, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicâldău, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

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