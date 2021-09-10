Galatasaray'da dev transfer iddiası! 'Aliou Dieng için o tarihte anlaşmaya varıldı'

2020-21 transfer sezonunda gençleştirme operasyonuna giden Galatasaray, Cicaldau, Berkan Kutlu, Sacha Boey, Halil Dervişoğlu, Victor Nelsson, Morutan, Barış Alper Yılmaz gibi isimleri kadrosuna katmış ve yaş skalasını düşürmüştü.
Bununla beraber Cimbom, Fatih Terim'in scoutlarının izlediği isimler doğrultusunda 6 numara pozisyonu için de hummalı bir çalışma yürütmüş ve listesindeki isimlerle yoğun transfer temasında bulunmuştu.
Fatih Terim'in çok önem verdiği bilinen 6 numara pozisyonu için 1 numaralı aday, El Ahly kulübünde forma giyen 23 yaşındaki Mali'li futbolcu Aliou Dieng di.