Galatasaray'da dev transfer iddiası! 'Aliou Dieng için o tarihte anlaşmaya varıldı'

Sarı kırmızılı kulübün yöneticileri, Aliou Dieng transferi için Mısır kulübünün idarecileri ile defalarca kez masaya oturmuş ancak bu transfer gerçekleşmemişti.

DIENG OLMAYINCA ASSUNCAO

Galatasaray, transferin son gününde mutlak bir 6 numara transferi yapmak istemiş ve b planını harekete geçirerek Gustavo Assunção'yu renklerine katmıştı.