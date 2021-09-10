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Galatasaray'da dev transfer iddiası! 'Aliou Dieng için o tarihte anlaşmaya varıldı'

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılarda Teknik Direktör Fatih Terim'in çok istediği bilinen ancak anlaşmaya varılamayan Aliou Dieng ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Daha önce Galatasaray'ın El Ahly kulübüyle defalarca kez masaya oturduğu ve Mısır kulübünün isteklerinin karşılanamaması nedeniyle transferin gerçekleşmediği bilinirken, konu ile ilgili Mısır basınından sürpriz bir gelişme yaşandı. Buna göre Galatasaray, Aliou Dieng transferi için El Ahly kulübü yetkilileriyle 'o tarihte geçerli olmak üzere' anlaşmaya vardı! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2021 Cuma 10:01 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2021 Cuma 10:08
Galatasaray'da dev transfer iddiası! 'Aliou Dieng için o tarihte anlaşmaya varıldı'

2020-21 transfer sezonunda gençleştirme operasyonuna giden Galatasaray, Cicaldau, Berkan Kutlu, Sacha Boey, Halil Dervişoğlu, Victor Nelsson, Morutan, Barış Alper Yılmaz gibi isimleri kadrosuna katmış ve yaş skalasını düşürmüştü.

Galatasaray'da dev transfer iddiası! 'Aliou Dieng için o tarihte anlaşmaya varıldı'

Bununla beraber Cimbom, Fatih Terim'in scoutlarının izlediği isimler doğrultusunda 6 numara pozisyonu için de hummalı bir çalışma yürütmüş ve listesindeki isimlerle yoğun transfer temasında bulunmuştu.

Galatasaray'da dev transfer iddiası! 'Aliou Dieng için o tarihte anlaşmaya varıldı'

Fatih Terim'in çok önem verdiği bilinen 6 numara pozisyonu için 1 numaralı aday, El Ahly kulübünde forma giyen 23 yaşındaki Mali'li futbolcu Aliou Dieng di.

Galatasaray'da dev transfer iddiası! 'Aliou Dieng için o tarihte anlaşmaya varıldı'

Sarı kırmızılı kulübün yöneticileri, Aliou Dieng transferi için Mısır kulübünün idarecileri ile defalarca kez masaya oturmuş ancak bu transfer gerçekleşmemişti.

Galatasaray'da dev transfer iddiası! 'Aliou Dieng için o tarihte anlaşmaya varıldı'

DIENG OLMAYINCA ASSUNCAO
Galatasaray, transferin son gününde mutlak bir 6 numara transferi yapmak istemiş ve b planını harekete geçirerek Gustavo Assunção'yu renklerine katmıştı.

Galatasaray'da dev transfer iddiası! 'Aliou Dieng için o tarihte anlaşmaya varıldı'

El Ahly kulübünün yetkilileri de basına verdiği demeçlerde, Galatasaray ile Aliou Dieng transferi için ödeme planında anlaşamadıklarını ifade etmiş ve bu sebeple masadan kalktıklarını aktarmıştı.

Galatasaray'da dev transfer iddiası! 'Aliou Dieng için o tarihte anlaşmaya varıldı'

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Türkiye'de de transfer sezonu sona ererken, Mısır basınından Aliou Dieng - Galatasaray transferine dair gündeme bomba gibi düşecek bir iddia geldi.

Galatasaray'da dev transfer iddiası! 'Aliou Dieng için o tarihte anlaşmaya varıldı'

GALATASARAY 'O TARİH İÇİN' ANLAŞTI
Aktarılan bilgilere göre Galatasaray ve El Ahly yönetimi, Aliou Dieng'in transferi için el sıkıştı ve anlaşmaya vardı.

Galatasaray'da dev transfer iddiası! 'Aliou Dieng için o tarihte anlaşmaya varıldı'

İŞTE O TARİH...
Bununla beraber Galatasaray'ın, 2022 transfer sezonunda Aliou Dieng'i kadrosuna katmak için anlaşmaya vardığı belirtildi.

Galatasaray'da dev transfer iddiası! 'Aliou Dieng için o tarihte anlaşmaya varıldı'

ALIOU DIENG KİMDİR?
16 Ekim 1997'de Mali'de dünyaya gelen Aliou Dieng, 1.84 boyunda ve ön libero mevkiinde forma giyiyor. Sağ ayağını etkili bir şekilde kullanan genç ismin, Haziran 2026'ya kadar El Ahly ile sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'da dev transfer iddiası! 'Aliou Dieng için o tarihte anlaşmaya varıldı'

Genç yaşına rağmen Dieng'in çıktığı profesyönel maç sayısı da dikkat çekiyor. Dieng şimdiye kadar 138 müsabakada rol alırken 4 gol 8 asist üretmeyi başardı.

Galatasaray'da dev transfer iddiası! 'Aliou Dieng için o tarihte anlaşmaya varıldı'

Kariyerine ülkesinin takımlarından Djoliba AC Bamako'da başlayan Dieng, daha sonra Cezayir takımlarından MC Alger'e transfer oldu. 2019-20 sezonunda Dieng, 1.1 milyon euro bonservisle El Ahly'in yolunu tuttu. Öte yandan Dieng, 12 kez de Mali Milli Takımı'nın formasını terletirken 1 gol üretti.

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