Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni yıldızı Gustavo Assunçao sahaya indi! İşte o kareler...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni yıldızı Gustavo Assunçao sahaya indi! İşte o kareler...

Son dakika Galatasaray spor haberi: Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. 12 Eylül Pazar günü oynanacak zorlu mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Sarı-kırmızılılar zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Cimbom'un yeni yıldızı Gustavo Assunçao da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. İşte o kareler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2021 Perşembe 21:06
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni yıldızı Gustavo Assunçao sahaya indi! İşte o kareler...

Galatasaray, 2021-2022 Süper Lig Sezonu dördüncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına perşembe akşamı yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana bölgesel diziliş ile ısınma hareketleriyle başlandı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni yıldızı Gustavo Assunçao sahaya indi! İşte o kareler...

Isınma hareketlerinin ardından çarşamba günü çift kale maçta süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Romanya'nın Kuzey Makedonya ile oynadığı maçta 90 dakika forma giyen Alexandru Cicâldău, ısınma sonrası yenilenme çalışması yapan gruba katıldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni yıldızı Gustavo Assunçao sahaya indi! İşte o kareler...

Milli takım kamplarından dönen Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Kerem Aktürkoğlu ve Victor Nelsson ile birlikte bu sezon yeniden takıma katılan Halil Dervişoğlu ve çarşamba günü bireysel çalışma yapan Mostafa Mohamed ise ısınma sonrasında interval koşu, hedefli pas ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni yıldızı Gustavo Assunçao sahaya indi! İşte o kareler...

Yeni transfer Gustavo Assunção ilk kez takımla birlikte antrenmana katıldı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni yıldızı Gustavo Assunçao sahaya indi! İşte o kareler...

Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarını cuma akşamı saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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