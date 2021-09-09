Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni yıldızı Gustavo Assunçao sahaya indi! İşte o kareler...

Galatasaray, 2021-2022 Süper Lig Sezonu dördüncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına perşembe akşamı yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana bölgesel diziliş ile ısınma hareketleriyle başlandı.
Isınma hareketlerinin ardından çarşamba günü çift kale maçta süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Romanya'nın Kuzey Makedonya ile oynadığı maçta 90 dakika forma giyen Alexandru Cicâldău, ısınma sonrası yenilenme çalışması yapan gruba katıldı.
Milli takım kamplarından dönen Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Kerem Aktürkoğlu ve Victor Nelsson ile birlikte bu sezon yeniden takıma katılan Halil Dervişoğlu ve çarşamba günü bireysel çalışma yapan Mostafa Mohamed ise ısınma sonrasında interval koşu, hedefli pas ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirdi.