SON DAKİKA: Galatasaray'da sakatlık şoku! Sacha Boey'un adalesinde yırtık ve kanama tespit edildi

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürürken, Sacha Boey'dan gelen haber can sıktı. Sarı-kırmızılılı kulüp, Fransız sağ bekin sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma, kısmi yırtık ve kanama tespit edildiğini açıklarken, yıldız ismin tedavisine başlandığı ifade edildi.

Boey'un Trabzonspor maçında forma giymesinin çok zor olduğu öğrenildi.

İşte o açıklama:

Dün akşam yapılan antrenmandaki çift kale maçta arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün yapılan tetkiklerinin ardından sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma, kısmi yırtık ve kanama tespit edilen Sacha Boey'in tedavisine başlandı.