Haberler Galatasaray Son dakika transfer haber: Galatasaray'dan stoper harekatı! İşte listedeki isimler... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haber: Galatasaray'dan stoper harekatı! İşte listedeki isimler... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılar, transfer dönemi bitmeden yerli stoper takviyesi yapmak istiyor. Aslan'ın transfer gündeminde ise Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakçı ve Arda Kızıldağ var. İşte transfer harekatına dair tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2021 Cumartesi 15:38
Son dakika transfer haber: Galatasaray'dan stoper harekatı! İşte listedeki isimler... (GS spor haberi)

Yerli stoper takviyesi için Galatasaray'ın önemli temasları var. Beşiktaş'ın da gündeminde bulunan Kaan Ayhan'dan hala vazgeçilmiş değil. Ancak yıldız savunmacının yükselen piyasa değeri, iki kulübün de elini kolunu bağlamış durumda.

Son dakika transfer haber: Galatasaray'dan stoper harekatı! İşte listedeki isimler... (GS spor haberi)

Galatasaray cephesi her ihtimale karşın Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı ve Gençlerbirliği'nden Arda Kızıldağ'ın bonservisleri için de kulüpleriyle pazarlık halinde. Sarı-kırmızılıların kalan kısa sürede stoper transferini gerçekleştirmek istiyor.

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