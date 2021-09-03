Falcao’dan buz gibi mesaj

Sözleşmesi feshedilen Radamel Falcao, sosyal medya hesabından Kolombiya bayrağını koyup, "Hepinize iyi günler. Haydi gidelim" mesajını paylaştı. Rayo Vallecano'ya imza atması beklenen yıldız futbolcunun, İstanbul'da ne olursa olsun büyük bir ilgiyle karşılanması ve 2 sene içinde 150 milyon TL kazanmasına karşın Galatasaray Kulübü için herhangi bir veda metni yayınlamaması taraftarların tepkisini çekti.



FAYDALI BİR DEĞİŞİM



Kolombiya Milli Takım Teknik Direktörü Reynaldo Rueda, Falcao'nun Rayo Vallecano transferini değerlendirdi. Rueda, "Rada'nın lig değişikliğini, düzenli oynaması halinde çok olumlu buluyorum. Bu onun için faydalı olacaktır" dedi.