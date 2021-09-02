Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray haberleri | Mohamed gitti geldi!

Son dakika Galatasaray haberleri | Mohamed gitti geldi!

Zamalek 4 milyon doları peşin isteyince Mohamed’in Bordeaux transferi iptal oldu. Mısırlı golcü, ocak ayına kadar takımda kaldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2021 Perşembe 06:50
Son dakika Galatasaray haberleri | Mohamed gitti geldi!
Transferin son gününde Fransa'da oynamak istediğini söyleyen Mostafa Mohamed'in hayali suya düştü. Bordeaux'dan gelen teklifi kabul eden Mısırlı golcünün bonservisi Zamalek'te, satın alma opsiyonu ise Galatasaray'da bulunuyordu. Bordeaux'nun 2 milyon euro kiralama, 5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyon teklifini kabul eden Cimbom, Mısır ekibine 4 milyon doları taksitle ödemek istedi. Ancak Zamalek bu teklifi kabul etmeyince transfer yattı. Bordeaux için sağlık kontrollerinden bile geçen 23 yaşındaki santrfor, imzayı atamayınca morali bozuldu. Mostafa, en azından ocak ayına kadar Galatasaray forması giyecek.

BAŞKAN LOPEZ: ÜZÜLDÜM

Bordeaux Başkanı Gerard Lopez, transferin sonuçlanamaması dolayısıyla üzgün olduğunu belirtti. Lopez, "Mohamed'in transferinin başarısızlığa uğramasıyla ilgili kalbimi acıtan şey, oyuncunun durumu" diye konuştu. Bordeaux, son gün Hertha Berlin'den Dilrosun'u kadrosuna kattı.

BABASI UĞRAŞTI AMA OLMADI

Mohamed'in babasının, transferi çözmek için Zamalek kulübüne gittiği ortaya çıktı. Babası, "Galatasaray, Mostafa'nın opsiyonunu kalıcı olarak etkinleştirmeyi kabul etti. Mostafa imza atana kadar Zamalek genel merkezinden ayrılmayacağım" dedi. Ancak amacına ulaşamadı.

ZAMALEK'E DÖNMEYECEK

Mısır Milli Takımı'nın yolunu tutan Mostafa Mohamed haftaya Florya Metin Oktay Tesisleri'nde olacak. Yıldız golcünün Zamalek'e dönme durumunun söz konusu olmadığı öğrenildi. Galatasaray, 1 Temmuz 2022'ye kadar 4 milyon dolar ödeyip bonservisini alma hakkına sahip.

SON DAKİKA