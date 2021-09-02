Son dakika Galatasaray haberleri | Mohamed gitti geldi!

BAŞKAN LOPEZ: ÜZÜLDÜM
Bordeaux Başkanı Gerard Lopez, transferin sonuçlanamaması dolayısıyla üzgün olduğunu belirtti. Lopez, "Mohamed'in transferinin başarısızlığa uğramasıyla ilgili kalbimi acıtan şey, oyuncunun durumu" diye konuştu. Bordeaux, son gün Hertha Berlin'den Dilrosun'u kadrosuna kattı.
BABASI UĞRAŞTI AMA OLMADI
Mohamed'in babasının, transferi çözmek için Zamalek kulübüne gittiği ortaya çıktı. Babası, "Galatasaray, Mostafa'nın opsiyonunu kalıcı olarak etkinleştirmeyi kabul etti. Mostafa imza atana kadar Zamalek genel merkezinden ayrılmayacağım" dedi. Ancak amacına ulaşamadı.
ZAMALEK'E DÖNMEYECEK
Mısır Milli Takımı'nın yolunu tutan Mostafa Mohamed haftaya Florya Metin Oktay Tesisleri'nde olacak. Yıldız golcünün Zamalek'e dönme durumunun söz konusu olmadığı öğrenildi. Galatasaray, 1 Temmuz 2022'ye kadar 4 milyon dolar ödeyip bonservisini alma hakkına sahip.