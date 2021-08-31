Umut Bozok Galatasaray'ı yıktı!

Galatasaray, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalırken geceye "Tek bir hayalim var. O da bir gün Galatasaray'da oynamak" diyen Umut Bozok damga vurdu. İkinci yarıda oyuna giren Fransa doğumlu genç golcü çektiği tek şutta skoru 2-2'ye getiren golü buldu. 23 kez topla buluştu. Umut Bozok'u maçtan sonra teknik direktör Terim de kutlamayı ihmal etmedi.
Galatasaray, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalırken geceye "Tek bir hayalim var. O da bir gün Galatasaray'da oynamak" diyen Umut Bozok damga vurdu. İkinci yarıda oyuna giren Fransa doğumlu genç golcü çektiği tek şutta skoru 2-2'ye getiren golü buldu. 23 kez topla buluştu. Umut Bozok'u maçtan sonra teknik direktör Terim de kutlamayı ihmal etmedi.