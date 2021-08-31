Son dakika Galatasaray haberleri | Radamel Falcao Rayo Vallecano'da!

Galatasaray'ın yolları ayırmak için uzun süredir uğraştığı Radamel Falcao, İspanya'nın yolunu tuttu. Kolombiyalı yıldız, La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano ile anlaşma sağladı.

İspanya La Liga'da mücadele eden ve başkent Madrid'in kulübü olan Rayo Vallecano, bu sezon çıktığı 3 resmi maçta 3 puan aldı.

İspanya'da daha önce Atletico Madrid forması giyen Falcao, 2019 yazında bonservissiz olarak Monaco'dan Galatasaray'a transfer olmuştu. 35 yaşındaki santrfor, bu sezon oynadığı 3 resmi maçta toplam 25 dakika süre aldı.