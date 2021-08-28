Zoru severiz

Avrupa Ligi elemelerinde St. Johnston ve Randers'ı eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başaran Galatasaray zorlu bir kura çekti. İstanbul'da gerçekleştirilen kura çekiminde Cimbom, E Grubu'nda İtalyan devi Lazio, Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ve Fransa'nın ateşli kulübü Marsilya ile eşleşti. Turnuvaya 4. torbadan katılan Aslan, diğer takımlara göre güçlü bir gruba düştü. Grubunu lider bitiren takımlar son 16 turuna direkt yükselecek. İkinciler ise Devler Ligi üçüncüleriyle play-off oynayacak ve üst turu kovalayacak.



FİNAL MAÇI SEVİLLA'DA OYNANACAK



UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü sırada bitirecek takımlar ise UEFA Konferans Ligi'ndeki ikincilerle play-off maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde ilk maçını 16 Eylül Perşembe günü yapacak. Diğer karşılaşmalar 30 Eylül, 21 Ekim, 4 Kasım, 25 Kasım ve 9 Aralık'ta oynanacak. Son olarak İspanya ekibi Villarreal'in müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, bu sezon 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak. Aslan, 2000 yılından sonra bir kez daha bu kupayı kazanmak için savaşacak. Dişli rakiplerle yarışacak Galatasaray, Avrupa'da zoru başarmayı sever!

VİDEOLU GÖNDERME

Galatasaray, rakipleri Lazio ve Lokomotiv Moskova ile daha önce 2'şer kez karşılaşırken, Marsilya ile ilk kez eşleşti. Geçmişte yapılan maçlarda Ümit Karan'ın Lazio'ya, Eren Derdiyok'un Moskova'ya attığı gollerin anları paylaşıldı. Marsilya'ya karşı ise, sürü halinde yürüyen aslan görüntüleriyle gözdağı verildi.



LAZIO



Kuruluş: 1900

Stat: Roma Olimpiyat

Kapasite: 73 bin 261

Teknik Direktör: M. Sarri

Kadro değeri: 327 milyon euro

Takımın yaş ortalaması: 27.2



SARRI İLE DAHA TEHLİKELİLER



Serie A'da geçtiğimiz sezonu 6. sırada tamamlayan Lazio gruplara 1. torbadan katıldı. Yeni döneme Simone İnzaghi yerine Maurizio Sarri ile başlayan İtalyan devi 4-3-3 dizilişiyle sahaya çıkıyor. Grubun favorisi olarak gösterilen mavi-beyazlılarda tanıdık bir yüz olan Vedat Muriç de forma giyiyor. En önemli silahları 70 milyon euro'luk değeriyle Milinkovic-Savic ve İtalyan santrfor Ciro İmmobile.



BAŞARILARI: Lig şampiyonluğu (2), İtalya Kupası (7), İtalya Süper Kupası (5), Kupa Galipleri (1), UEFA Süper Kupa (1)



GELENLER: Toma Basic, F. Anderson, Kamenovic, Romero, Hysaj, Pedro



GİDENLER: Correa, Baxevanos, Musacchio, Parolo, Lulic



MUHTEMEL 11'İ



REINA

LAZZARI

L. FELIPE

ACERBI

HYSAJ

L. LEIVA

A. AKPRO

MILINKOVIC

PEDRO

F. ANDERSON

IMMOBILE



L. MOSKOVA



Kuruluş: 1923

Stat: RZD Arena

Kapasite: 27 bin 320

Teknik Direktör: Marko Nikolic

Kadro değeri: 78.5 milyon euro

Takımın yaş ortalaması: 25.6



RUSYA'DA BUZ DEPLASMAN!



Galatasaray ile Lokomotiv Moskova'nın kaderi 3. kez birleşti. 2 kez Devler Ligi'nde karşılaşan iki takım bu kez Avrupa Ligi'nde rakip oldu. Rus ekibinin başında Sırp hoca Marko Nikolic var. 4-4-2 dizilişiyle saha çıkan Lokomotiv, bu sezon ligde 5 maçta yenilmedi. Smolov ve Lisakovich gibi etkili gol ayakları bulunan Moskova'da hava -15 dereceleri gördüğü için rakipler Rusya deplasmanında oldukça zorlanıyor.



BAŞARILARI: Rusya Ligi (3), Rusya Kupası (9), Rusya Süper Kupası (3)



GELENLER: Beka, Tiknizyan, Jedvaj, Nenakhov, Zinovich,



GİDENLER: Krychowiak, Mukhin, Idow, Ignatjev, Corluka, Eder



MUHTEMEL 11'İ



GUILHERME

RYBCHINSKIY

MAGKEEV

JEDVAJ

RYBUS

BARINOV

KULIKOV

ZHEMALETDINOV

KAMANO

LISAKOVICH

SMOLOV



MARSİLYA



Kuruluş: 1899

Stat: Velodrome

Kapasite: 67 bin 394

Teknik Direktör: J. Sampaoli

Kadro değeri: 253 milyon euro

Takımın yaş ortalaması: 23.2



SAMPAOLI YENİ SİSTEM KURUYOR



Fransa'nın en ateşli takımlarından Marsilya, sezon başında Arjantinli teknik adam Jorge Sampaoli ile anlaştı. Milli yıldız Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Marsilya, 3-2-4-1 sistemiyle sahaya diziliyor. Sampaoli'nin düzenine ayak uydurmaya başladığı anda çok daha tehlikeli bir takım olacakları aşikar. Takımın en pahalı ismi 37 milyonla Boubacar Kamara. Stoper Caleta- Car, golcü Milik ve Payet de sivriliyor.



BAŞARILARI: Fransa Ligi (9), Şampiyonlar Ligi (1), Fransa Kupası (10), Fransa Lig Kupası (3), Fransa Süper Kupası (2)



GELENLER: Gerson, Balerdi, Lirola, Luan Peres, De La Fuente, Pau Lopez, Cengiz



GiDENLER: M. Lopez, Sakai, Thauvin, Rocchia, Strootman



MUHTEMEL 11'İ



MANDANDA

SALIBA

BALERDI

PERES

GUEYE

KAMARA

GERSON

GUENDOUZI

CENGİZ

DE LE FUENTE

PAYET