Morutan imzayı attı

EN İYİSİNİ YAPACAĞIM
Romanya'da Galatasaray'ın büyüklüğünü herkesin bildiğini söyleyen Morutan, bir an önce formayı giymek için sabırsızlandığını kaydetti. Taraftarlardan söz eden Morutan, "Taraftarımıza da söz veriyorum en yüksek seviyede mücadele edip, elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağım. G.Saray taraftarını yakından tanıyorum ve biliyorum. 50 bin ateşli taraftar önünde oynamak için de sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.
18 YAŞINDAN BERİ İZLİYORUZ
Morutan'ı yorumlayan Teknik Direktör Fatih Terim, "Değerli bir oyuncuyu kadromuza kattık. Scout ekibimizin 18 yaşından beri takip ettiği bir oyuncuydu. Sadece izlediğimiz değil, gelişimini takip ettiğimiz bir futbolcu. Romanyalı gençler Galatasaray'a çok hayran. Morutan'ın gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu duydum. Bir an evvel oynamaya hevesli. Umarım tüm prosedürler hallolur, biz de kendisini sahada kullanmaya başlarız" ifadelerini kullandı.
10 NUMARAYI BEKLETECEĞİZ
10 numaralı formayı Morutan'a verilip verilmeyeceği sorusunu yanıtlayan Terim, "10 numarayı Hagi'ye vermiştik. Bu konuda beklemeyi düşünüyorum. Bazı sürprizler yapabiliriz. Ama önemli olan sırttaki numaradan çok gövdedeki arma için verilen mücadeledir. O zaman unutulmazlar arasına girersiniz. 10 numara beklentilerin en yüksek olan numaranın başında gelir. Bu konuda dikkatli davranacağım. Sezon sonuna bırakabilirim, sürpriz de yapabilirim" dedi.
FARK YARATIR AMA GELIŞMELİ
Marius Sumudica, Morutan'ı yorumladı: Çok potansiyelli bir oyuncu. Ancak Süper Lig de çok zor. Topu ayağına aldığında fark yaratır. Savunmasını geliştirmesi gerekiyor. Kısa boylu, zayıf bir oyuncu. Fiziksel dezavantajını kapatması gerekecek. Yine de şu anda Galatasaray'ın ilk 11'inde oynayabileceğini düşünüyorum.
3 TAKSİTLE 3.5 MİLYON EURO
FCSB Başkanı Gigi Becali, Morutan için kapıyı 15 milyon euro'dan açmıştı. Daha sonra 10 milyon euro'ya düşen Becali, 3.5 milyon euro'ya ikna edildi. 22 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılılar ücreti 3 taksitte ödeyecek. Morutan da 2026'ya kadar parçalıyı giyecek.