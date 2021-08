Galatasaray - Randers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi play-off

UEFA Avrupa Ligi play-off turu 2. maçında Galatasaray, Randers'ı konuk edecek. Mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Randers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY - RANDERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Randers maçı 26 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

GALATASARAY: MUSLERA, BOEY, ALPASLAN, LUYINDAMA, VAN AANHOLT, TAYLAN, BERKAN, FEGHOULI, EMRE KILINÇ, KEREM, DIAGNE

RANDERS: CARLGREN, KALLESOE, PIESINGER, MARXEN, KOPPLIN, KLYSNER, JOHNSEN, LAUENBORG, TIBBLING, HAMMERSHOJ, EGHO

GALATASARAY - RANDERS MAÇININ HAKEMİ KİM?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Danimarka temsilcisi Randers ile oynayacağı maçı Belarus'tan hakem Aleksei Kulbakov yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 26 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak müsabakada Aleksei Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ile Oleg Maslyanko üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Dzmitry Dzmitryieu olacak.

MÜZESİNDE 2 AVRUPA KUPASI BULUNUYOR

Türkiye'nin Avrupa arenasındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına mevcut teknik direktörü Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı müzesine götürdü.

Galatasaray, 2000 yılında ise Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde Real Madrid'e üstünlük kurarak UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

AVRUPA'DA ÖNEMLİ BAŞARILAR

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'nın dışında Avrupa'da birçok önemli başarıya imza attı.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ilk kez çeyrek finale 1962-1963 sezonunda yükselen ve İtalya ekibi Milan'a elenen Galatasaray, 1969-1970 sezonunda ise Polonya'nın Legia Varşova takımına yine çeyrek finalde boyun eğdi.

Galatasaray, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla "Avrupa Fatihi" unvanını kazandığı, Neuchatel Xamax ve Monaco zaferlerine imza attığı 1988-1989 sezonunda ise Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale yükseldi ancak Rumen ekibi Steaua Bükreş'e elenerek final hayallerini rakibine kaptırdı.

Organizasyonun UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla oynanmaya başlamasının ardından ise sarı-kırmızılı takım, Manchester United zaferine imza attığı ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldığı 1993-1994 sezonunda son 8 takım arasına girmeyi başardı. O dönemde 4'erli 2 grubun yer aldığı Şampiyonlar Ligi statüsünde bu tur, grup maçları olarak adlandırılıp çeyrek final olarak gösterilmese de sarı-kırmızılılar Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına girdi.

Galatasaray, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde 2000-2001 sezonunda çeyrek finale yükseldi. İki ayrı turda gruplardan çıkarak son 8 takım arasında kendisine yer bulan Galatasaray, çeyrek finalde Real Madrid'e elendi.

Sarı-kırmızılı takım, 2012-2013 sezonunda ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başarılı bir performans ortaya koydu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamayı başardı. Galatasaray, 2000-2001 sezonunda olduğu gibi yine çeyrek finalde Real Madrid'e elenerek organizasyona veda etti.

Galatasaray, Avrupa kupalarında Real Madrid, Barcelona, Milan, Juventus, Manchester United, Liverpool, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund ve Arsenal gibi büyük kulüplere karşı galibiyetler alarak taraftarlarının yüzünü güldürdü.

KURAYLA 1 KEZ ELENDİ 1 KEZ TUR ATLADI

Galatasaray, Avrupa kupalarında iki takımın yenişememesi durumunda geçmişte uygulanan "kura çekme" yönteminin, çeyrek final öncesinde bir kez kurbanı, bir kez de şanslı tarafı oldu.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nın 1963-64 sezonu 2. turunda İsviçre ekibi Zürih'le eşleşen Galatasaray, ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybedip evindeki müsabakayı ise 2-0 kazandı. O dönemdeki uygulamaya göre tarafsız saha olarak İtalya'nın başkenti Roma'da oynanan 3. maçın sonucu da 2-2 bitince, çekilen kura sonucunda Zürih turu geçip adını çeyrek finale yazdırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1969-70 sezonunda ise Şampiyon Kulüpler Kupası 2. turunda Çekoslovakya ekibi Spartak Trnava ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, ilk maçı deplasmanda 1-0 kaybettikten sonra rövanş müsabakasının normal süresini aynı skorla galip tamamladı. Uzatma bölümünde de skor değişmeyince yine kura çekimine gidildi ve Galatasaray çeyrek finale yükseldi.

EN FARKLI GALİBİYET VE MAĞLUBİYET

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini İsrail ekibi Maccabi Netanya, en farklı yenilgilerini ise Alman ekibi Bayern Münih ve İspanya temsilcisi Real Madrid karşısında yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2009-2010 sezonu 3. eleme turu rövanş maçında İsrail'in Maccabi Netanya ekibini konuk eden sarı-kırmızılı ekip, Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 6-0 kazanarak Avrupa kupaları tarihindeki en farklı galibiyetine ulaştı.

Sarı-kırmızılı takım, 1972-1973 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Alman ekibi Bayern Münih'e, 2019-2020 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 6-0'lık skorlarla kaybetti ve tarihinin en farklı yenilgilerini yaşadı.

Süper Lig'de oynattığı bazı futbolcularından kurallar gereği UEFA Avrupa Ligi'nde yararlanamamalarının sıkıntıya neden olduğunu dile getiren Terim, "Şu andaki tek sıkıntımız, ligde oynadığımız kadro ile Avrupa'da oynayamamamız. Yarınki maç bizim için gruplara kalma maçı. Çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Karşılaşmanın Kasımpaşa'daki Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na alınma nedenlerinin daha baskılı oynamak olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, "Burada seyircimize çok ihtiyacımız var. Kasımpaşa'ya almamızın sebebi de o. Yoksa başka nedeni yok. Atatürk Olimpiyat Stadı'nı en iyi bilenlerden biriyim. Rüzgarı, karı, fırtınayı orada yaşadım. Zemin müsait ama taraftar sahaya çok uzak. Bütün mesafeler çok uzak. Baskı kuramayacağınız bir ortam var. Bu yüzden Kasımpaşa'yı seçtik. Yarın, inşallah gruplara kalmayı hayal ediyoruz, düşünüyoruz. Bunu yapacağımıza da inanıyoruz. Sonrasında da nereye gideceğimize bakacağız." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, her geçen gün biraz daha iyi oynadıklarını vurgulayarak, "Son maçta gol geç gelince zorlandığımız, iyi oynamadığımız gibi bir algı oldu. İstatistiklere bakınca Galatasaray maç içinde hem hücumda hem de defansta önemli iyi işler yapmış. Zaman zaman da çok önemli varyasyonlar yaparak pozisyonlar bulduk. Daha iyi oynayacağımızdan da eminim. Neredeyse her geçen maç bir yeni futbolcuyla oynuyoruz. Her geçen günün Galatasaray'ın lehine işleyeceğini düşünüyorum." dedi.

Yoğun fikstüre değinen tecrübeli teknik direktör, "Bizim en büyük sıkıntımız 3. gün maç oynamak. Perşembe-pazar oynuyoruz. Bu hiç kolay değil. Tek korkum yorgunluk. Kendimize göre olması gereken kadroyla çıkacağız. İlk maçtaki kadroya yakın bir kadroyla mücadele edeceğiz ancak buradaki maç deplasmandaki gibi olmayacak. Oyuncularımız da bunun bilincinde. Rakibimizin bu sezon hiç yenilmemelerine ve az gol yemelerine saygı duyuyoruz ama biz de buralarda tecrübeli ve ne yapacağını bilen bir takımız." şeklinde görüş belirtti.

"TRANSFER POLİTİKASINA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Fatih Terim, genç, yetenekli ve gelişime açık oyuncuları transfer etmeye devam edeceklerini söyledi.

Hem yarışmacı hem de ileride ciddi bonservis bedeli elde edecekleri bir takım kurmaya çalıştıklarını aktaran tecrübeli teknik adam, "Transfer politikasına devam etmek istiyoruz. Yüksek gibi görünen transfer bedellerinin kabul edilebilir bir maaş skalasıyla dengeleyerek gittiğimizi düşünüyorum. Hem yarışmacı bir takım hem de ciddi bir yatırım yapıyoruz. İleride bu yatırımların da Galatasaray'a önemli şekilde karlar getirerek döneceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın genç futbolcular tarafından tercih edilen bir kulüp olduğunu dile getiren Terim, "Burada kendilerini gösterip, hem bizle kazanacakları kupalarla önemli başarılar elde ederken, performanslarıyla majör liglere gidebileceklerini düşünerek bu tercihi yaptıklarına inanıyorum. Böyle bir modele geçmeyi düşündük ve planladık. Dönüşerek, değişerek ve kazanarak bu mücadeleyi sürdüreceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Terim, futbolda ayrılıkların da doğal olduğunu söyleyerek, "Ederini bulan her oyuncuyla Galatasaray yollarını ayırabilir veya alabilir. Gelen bazı teklifler var. Burada tek tarafın değerlendirmesi yetmiyor. İki taraf da maddi ve manevi olarak mutlu olursa transfer gerçekleşiyor. Şu anda teklif olup olmadığını bilmiyorum. Varsa da sportif departman ilgileniyor. Muhakkak önemli oyunculardır. İsteyenleri, talep edenler vardır." görüşlerini aktardı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'ı transfer ettikleri için mutlu olduğunu söyledi.

22 yaşındaki orta saha oyuncusundan beklentileri olduğunu aktaran Terim, "Kadromuza yetenekli, genç ve değerli bir oyuncu katmanın mutluluğu içindeyiz. Morutan, scout ekibimizin 18 yaşından beri takip ettiği bir oyuncu. Sadece takip etmekle kalmayıp gelişimini de izledik." diye konuştu.

Galatasaray'da forma giyen Rumen futbolcuları hatırlatan 67 yaşındaki teknik adam, şöyle devam etti:

"Romanya bizim için değişik bir anlam taşıyor. Romanya futbolunun gelmiş geçmiş en önemli efsanelerini bünyesinde taşıdığı ve önemli başarılarda o efsanelerin de katkısı olduğu için oradaki herkes Galatasaray'a büyük bir hayranlık duyuyor. Galatasaray önemli bir marka. İsmi, sadece Rumen değil her genci heyecanlandırıyor. Morutan'ın Galatasaray'a geldiği için çok mutlu olduğunu duydum. Buna da çok sevindim. Bir an önce oynamaya çok hevesli. Umarım en kısa sürede tüm prosedürler hallolur ve biz de kendisini sahada kullanmaya başlarız."

Morutan'ın problem çözen bir özelliği olduğundan bahseden Terim, "Morutan çok yönlü bir oyuncu. Yaratıcı özellikleri var. Sol ayaklı olmasına rağmen sağ kanatta da aktif ve etkili oynayabiliyor. Biz kendisinden birçok pozisyonda yararlanabiliriz. Herkesin her yerde oynadığı futbol dünyasında onun da yetenekleriyle her yerde oynayabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Fatih Terim, takımda henüz hiçbir oyuncuya verilmeyen 10 numaralı formayla ilgili bir sürpriz yapabilecekleri dile getirerek, şunları kaydetti:

"On numarayı Hagi'ye vermiştik. Bu konuyla ilgili beklemeyi düşünüyorum ancak bazı sürprizler olabilir. Önemli olan sırttaki forma numarasından çok gövdedeki arma için verilen mücadeledir. Eğer siz, sırttaki numaraya bakmayıp armaya göre mücadele ederseniz unutulmazlar arasına girersiniz. 10 numara beklentilerin en yüksek olduğu numaraların başında gelir. Daha önceki yıllarda 10 numara verdiğimiz futbolcularımızın normal performansta dahi kimseyi tatmin etmediği bir ortamda yaşadığımıza göre dikkatli davranmayı seçiyorum. Sezon sonuna da bırakabilirim, bir sürpriz yapıp verebilirim de... Büyük bir tepkiyle karşılaşıp beklentilerin altına düştüğü zaman genç bir oyuncunun kaldıramayacağı baskı ağı oluşursa daha çok aleyhe olur. Koruma amaçlı sezon sonunu bekleyebilirim."

"HAYALLER BİTTİĞİ ZAMAN BURADA OLMAMAMIZ LAZIM"

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, her zaman üst seviyeleri hayal eden birisi olduğunu kaydetti.

Terim, geçmiş yıllarda UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ile ilgili hayalinin hatırlatılarak, bu sezon bir hayal kurup kurmadığının sorulması üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"Hayaller bittiği zaman burada olmamamız lazım. Muhakkak ki önemli beklentilerimiz, hayallerimiz vardır. Her zaman da olmaya devam edecek. Olur olmaz, yakalarsınız yakalayamazsınız ama hayal etmekten, en üst seviyelere bakmaktan hiçbir zaman vazgeçmemek lazım. Hele bu armayla çok zor. İlkleri, olmaz ve yapılamaz denileni başarmışsanız size her şey olabilir gözüküyor. Ne kadar gerçekleri bilsek de vazgeçemiyoruz. Yaptıysanız hep yapmanız beklenir. Bu da çok doğal. Bu bir baskı oluşturur ama o da bizi hep hazır tutuyor. İnşallah düşüncelerimiz, beklentilerimiz gerçek olur."

MBAYE DIAGNE VE MUSTAFA MUHAMMED'E İSTEK UYARISI

Fatih Terim, Senegalli santrfor Mbaye Diagne ile Mısırlı golcü Mustafa Muhammed'den daha istekli performans beklediğini dile getirdi.

Galatasaray kariyerinde sıkça eleştirilen ve farklı takımlara kiralık olarak gönderilen Diagne'nin bu sezon başındaki performansının sorulması üzerine Terim, şöyle konuştu:

"Diagne'nin daha da istekli olması lazım. İstekli olması kendisini burada hemen fark edilip formayı almasını sağladığına göre istekli olmadığı zamanla istekli olduğu zaman arasındaki farkı bilecek kadar zeki. Daha da istekli olmasını diliyorum. Diagne, Türkiye'de önemli işler yapabilecek bir santrfor. Mustafa ile ümit ederim daha da çok istekli olurlar. Öyle olması da gerek. Aksi takdirde olmaz. O zaman da başka tasarruflar oluyor. 9 numaranın bir özelliği vardır. Onların olaya ısınmaları, efor sarf etmelerinin tek sebebi goldür. Hiç kimsenin yapamadığı tedaviyi onlar gol atarak kendi kendilerine yaparlar. Ümit ediyorum Diagne bu performansını yükselterek devam eder. O zaman bize daha da faydalı olur."

Geçen sezona göre koşu mesafelerinin farklı olduğunun söylemesi üzerine Terim, "Geçen seneyle baya fark var. Onu daha yükseğe çekeceğimizi düşünüyorum. Atletik performansın birçok yönü var. Bunun altında kalanların forma bulmada sıkıntısı olacağı bir gerçek. Ancak sadece mesafe koşusu olarak düşünmüyoruz. Birçok unsuru bir arada düşünmek lazım. Oyuna tempo katmaya çalışıyoruz. Muhakkak bazı sıkıntılarımız olacak ama tempodan fedakarlık yapmayacağız." ifadelerini kullandı.

"YABANCI OYUNCU KURALINA HAZIRIZ"

Terim, bazı teknik adamların eleştirdiği yabancı futbolcu kuralında ilk 11'de 3 Türk futbolcu oynatma zorunluluğunun kendileri için sorun yaşatmayacağını ve bu duruma hazır olduklarını söyledi.

"Yerlilerden çok önemli oyunculara sahibiz." diyen Galatasaray Teknik Direktörü, şunları kaydetti:

"Açıkçası çoğunu bırakmak istemedik. Geçen sezon 15'e yakın Türk ile oynadık. Kuralı zaten ben çıkardığımda Türk kuralı olarak çıkardım, öyle de oynadık. Bu arada başka formüllerimiz var. 8 Eylül'e kadar bu formüller hayata geçebilir. Sadece Gedson ile ilgili değil bazı Türk oyuncular ile ilgili geçebilir. Bizim bu konuda herhangi bir sıkıntımız olmayacak. O konuya hazırız. Gerekirse bazı durumlarda Türk kalecimizle çıkacağız. Bazen Muslera, Uruguay Milli Takımı'ndan olağanüstü geç dönerse gibi bir takım mecburi zamanlar da oluyor. 20 saat uçuyor, yorgun dönüyor. Kalecilerimizi de zaman zaman kullanmayı düşünebiliriz. Oyunda da bir sıkıntımız olmayacak. Artı yakında da alternatifler artabilir. Birilerini takip ediyoruz veya bize katılabilir."

ÖMER BAYRAM'A SAHİP ÇIKTI

Tecrübeli çalıştırıcı, zaman zaman taraftarın ve kamuoyunun tepki gösterdiği Ömer Bayram'ın çok faydalı bir futbolcu olduğunu söyledi.

Genç futbolcular hata yaptığında taraftarın destek olması gerektiğini söyleyen Terim, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gençlerin hatası olacak. İnşallah yapmazlar ama büyük hatalar yapacaklar. Bizden çok taraftarların toleransla karşılamaları ve affedici olmaları önemli. Yeteneklerinden şüphemiz olmadığına göre alışma döneminde taraftarımızdan sabrını bekliyoruz. Bu konuyla ilintili olarak Ömer Bayram da var. Yaşananları hiç tasvip etmiyorum. Ömer, profesyonel, beyefendi, oynasın oynamasın, kadroya girsin girmesin müthiş bir takım oyuncusu. Ancak oynuyor problem, giriyor problem... Belki de Türkiye'de en fazla asist yapanlardan biri. Ön yargılı olmamak lazım. Hocaya zaten güvenleri tamdır ve 'Bir bildiği vardır.' demek en doğrusudur. Ömer sadece Arena için değil Florya için de önemli bir futbolcu. Bunları da hak etmiyor. Yarım saat ısınır, vazgeçersiniz hiç oralı olmaz. Soyunma odasında arkadaşlarını hazırlar. Görev verdiğinizde elinden gelenin fazlasını yapar. Ömer, 10 veya 11 numaraydı, sol bek değildi. Üç numara yaptık adam milli takıma gitti. Bugün Galatasaray'da Patrick Van Aanholt ile 3 numarayı paylaşan bir oyuncu. İyi bir hücum beki. Kalmasının bir sebebi var. Yanlış olabilir, hatalı olabilir ama sonuçta anlattığım gibi bir futbolcu. Kendisi çok iyi şeyleri hak ediyor."