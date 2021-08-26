Haberler Galatasaray Fatih Terim: Kazanacağız!

Fatih Terim: Kazanacağız!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Randers'ı eleyeceklerine inandığını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Maçı çok önemsiyoruz. Seyircimize de ihtiyacımız var. Seyircimizin daha yakın olması dolayısıyla burayı seçtik. Olimpiyat Stadı futbol oynamaya müsait bir zemin ama taraftarlar uzak. O yüzden Kasımpaşa'yı seçtik. Hayal ediyoruz düşünüyoruz, inanıyoruz. Önce gruplara kalıp ardından oradan çıkarak gideceğimiz yer gideceğiz. 2 Eylül'e kadar kadromuzu yetiştirmek istiyoruz. Artık 2-8 Eylül arası birileri gelirse kusura bakmasın Türkiye Ligi ile yetinecek. Her geçen gün biraz daha iyi oynadığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 06:50
Fatih Terim: Kazanacağız!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Randers'ı eleyeceklerine inandığını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Maçı çok önemsiyoruz. Seyircimize de ihtiyacımız var. Seyircimizin daha yakın olması dolayısıyla burayı seçtik. Olimpiyat Stadı futbol oynamaya müsait bir zemin ama taraftarlar uzak. O yüzden Kasımpaşa'yı seçtik. Hayal ediyoruz düşünüyoruz, inanıyoruz. Önce gruplara kalıp ardından oradan çıkarak gideceğimiz yer gideceğiz. 2 Eylül'e kadar kadromuzu yetiştirmek istiyoruz. Artık 2-8 Eylül arası birileri gelirse kusura bakmasın Türkiye Ligi ile yetinecek. Her geçen gün biraz daha iyi oynadığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"AYRILACAKLAR VAR"

Gıdecek futbolcular hakkında da konuşan Terim, "Ederini bulan her oyuncuyla yollarını ayırabilir veya alabilir. Gelen bazı teklifler var. Tek tarafın değerlendirmesi yetmiyor. İki taraf da mutlu olursa böyle bir şey gerçekleşiyor. Gerçekleşmek üzere olan bir transferimiz var" şeklinde konuştu.

"POLİTİKAYA DEVAM"

Genç futbolculara yatırım yapmayı sürdüreceklerini kaydeden Terim, "Yüksek gibi bir görünen bonservis bedellerini, maaşla dengelediğimizi düşünüyorum. Yatırım yapıyoruz ve bu yatırımların da ileride Galatasaray'a büyük karlar getireceğini düşünüyoruz. Burada performans gösterecek gençlerin daha da majör takımlara gidebileceklerini biliyorlar. Açıkçası dönüşerek ve kazanarak bu mücadeleyi sürdüreceğimizi düşünüyorum" dedi.

"G.SARAY CELTİC'TEN BÜYÜK"

Cimbom'un yeni yıldızı Sacha Boey, Randers maçı öncesi basın toplantısına katıldı. 20 yaşındaki Fransız futbolcu, yapılan maçlarda güzel sonuçlar aldıklarını ve adaptasyon sürecinin güzel geçtiğini söyledi. Kendini geliştirmek için Galatasaray'a katıldığını belirten Boey, "Kreatif bir oyun oynamak önceliğim. Sahada elimden gelenin en iyisini vereceğim. Celtic'in bana ilgisi oldu ama Galatasaray daha büyük bir kulüp olduğu için Galatasaray'a geldim" diye konuştu.

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