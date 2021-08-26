Fatih Terim: Kazanacağız!

"AYRILACAKLAR VAR"
Gıdecek futbolcular hakkında da konuşan Terim, "Ederini bulan her oyuncuyla yollarını ayırabilir veya alabilir. Gelen bazı teklifler var. Tek tarafın değerlendirmesi yetmiyor. İki taraf da mutlu olursa böyle bir şey gerçekleşiyor. Gerçekleşmek üzere olan bir transferimiz var" şeklinde konuştu.
"POLİTİKAYA DEVAM"
Genç futbolculara yatırım yapmayı sürdüreceklerini kaydeden Terim, "Yüksek gibi bir görünen bonservis bedellerini, maaşla dengelediğimizi düşünüyorum. Yatırım yapıyoruz ve bu yatırımların da ileride Galatasaray'a büyük karlar getireceğini düşünüyoruz. Burada performans gösterecek gençlerin daha da majör takımlara gidebileceklerini biliyorlar. Açıkçası dönüşerek ve kazanarak bu mücadeleyi sürdüreceğimizi düşünüyorum" dedi.
"G.SARAY CELTİC'TEN BÜYÜK"
Cimbom'un yeni yıldızı Sacha Boey, Randers maçı öncesi basın toplantısına katıldı. 20 yaşındaki Fransız futbolcu, yapılan maçlarda güzel sonuçlar aldıklarını ve adaptasyon sürecinin güzel geçtiğini söyledi. Kendini geliştirmek için Galatasaray'a katıldığını belirten Boey, "Kreatif bir oyun oynamak önceliğim. Sahada elimden gelenin en iyisini vereceğim. Celtic'in bana ilgisi oldu ama Galatasaray daha büyük bir kulüp olduğu için Galatasaray'a geldim" diye konuştu.