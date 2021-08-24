Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldızı Ryan Babel'den kafa karıştıran paylaşım! "Evime gidiyorum"

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürerken, takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başlıyor. Yapılacak transferler için kaynak oluşturmak isteyen aynı zamanda da kadroda yabancı yoğunluğunu azaltmak isteyen Sarı-Kırmızılılar'da 34 yaşındaki Hollandalı yıldız Ryan Babel'den kafa karıştıran bir paylaşım geldi.

Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve sarı-kırmızılı kulüpten 2.5 milyon Euro garanti maaş alan Ryan Babel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Evime gidiyorum" paylaşımını yaparak bir anlamda mesaj gönderdi.

İşte o paylaşım...