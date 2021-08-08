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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ryan Babel ve Diagne'ye yol göründü

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluğu averaj ile Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da transfer çalışmalarının yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de büyük merak konusu... Falcao ve Feghouli'nin takımdan ayrılması beklenirken, sarı-kırmızılılarda Ryan Babel ve Mbaye Diagne'ye de yol göründü. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2021 Pazar 13:23 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2021 Pazar 13:25
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ryan Babel ve Diagne'ye yol göründü

Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ryan Babel ve Diagne'ye yol göründü

Sarı-kırmızılılarda takıma katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de büyük merak konusu...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ryan Babel ve Diagne'ye yol göründü

Başkan Burak Elmas, Falcao ve Feghouli'yi istemediklerini belirtmişti. Toplamda 9 milyon euro kazanan iki yıldızın dışında iki futbolcu daha bu listeye dahil oldu.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ryan Babel ve Diagne'ye yol göründü

Yıllık 2.5 milyon Euro'luk net kazancıyla Ryan Babel ve 2.4 milyon Euro'luk maaşıyla Mbaye Diagne de Cimbom'da istenmiyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ryan Babel ve Diagne'ye yol göründü

Diagne'den bonservis kazanmak isteyen sarı-kırmızılıların Babel'den ise böyle bir beklentisi bulunmuyor.

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