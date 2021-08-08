Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ryan Babel ve Diagne'ye yol göründü

Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Sarı-kırmızılılarda takıma katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de büyük merak konusu...
Başkan Burak Elmas, Falcao ve Feghouli'yi istemediklerini belirtmişti. Toplamda 9 milyon euro kazanan iki yıldızın dışında iki futbolcu daha bu listeye dahil oldu.
Yıllık 2.5 milyon Euro'luk net kazancıyla Ryan Babel ve 2.4 milyon Euro'luk maaşıyla Mbaye Diagne de Cimbom'da istenmiyor.
Diagne'den bonservis kazanmak isteyen sarı-kırmızılıların Babel'den ise böyle bir beklentisi bulunmuyor.