Galatasaray Hatayspor maçı canlı

Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maç saat 21.45'te başladı.

Ligin ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup ederken, Hatayspor ise Kasımpaşa'yla berabere kalmıştı.

İki ekibin de mutlak 3 puan için çıktığı Galatasaray Hatayspor maçını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz;

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Aanholt, Luyindama, Nelsson, Sacha Boey, Taylan, Berkan, Kerem, Cicaldau, Feghouli, Diagne.

Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Simon, Samuel, Mehdi, Ruben, Saba, Emre Çolak, Dylan, Diouf.

TERİM'DEN TAKIMA UYARI

Fatih Terim, kritik öneme sahip karşılaşma için öğrencilerini uyardı. Hatayspor'un geçen sezon yaptığı çıkışı hatırlatıp 90 dakika boyunca tam konsantrasyon istedi. Basit hatalara karşı ikazlarda bulundu.

3. RANDEVU

Galatasaray ile Hatayspor oynanan maçla birlikte Süper Lig'de üçüncü kez rakip oldu. Geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 3-0'lık skorla kazanırken, Hatay'daki mücadeleden de ev sahibi takım 3-0 galip ayrıldı. İki takım daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda iki takım da 1'er galibiyet aldı. Sezonu erken açan Galatasaray bu zamana kadar 5'i Avrupa, 1'i lig maçı olmak 6 resmi karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 2 galibiyet elde ederken, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik de yaşadı.



GALATASARAY'IN EKSİKLERİ

Galatasaray'da Hatayspor karşılaşmasında Randers mücadelesinde sakatlanan Arda Turan yer alamadı. Giresunspor karşılaşmasında Kerem Aktürkoğlu'na fiziki müdahalesinden dolayı 8 maç ceza alan Marcao da kadroda yok. Oğulcan Çağlayan'ın lisans sorunu devam ettiğinden golcü oyuncu da forma giyemiyor.

HÜSEYİN GÖÇEK DÜDÜK ÇALIYOR

Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanan mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek'in yönetiyor. Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Mehmet Kısal yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Onur Özütoprak. İstanbul bölgesi hakemi olan Hüseyin Göçek, Süper Lig'de 275 maçta görev aldı. Bu müsabakaların 117'sinde ev sahibi takımlar, 84'ünü ise deplasman takımları kazanırken, 74 mücadele ise berabere sona erdi.