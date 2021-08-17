Giresunspor Galatasaray maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atan Marcao'yu tarihi bir ceza bekliyor!

Öte yandan maç sonrası Fatih Terim, konuya ilişkin, "Kerem Aktürkoğlu, bizim genç oyuncumuz, kıymetlimiz. Böyle şeyler soyunma odasında olur ama bu hiç hoş olmadı. Bu olayı kendi içimizde çözeceğiz, yaptırım olursa olur. Maç bittikten sonra bir karara hemen varmak doğru değil."