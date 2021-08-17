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Giresunspor Galatasaray maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atan Marcao'yu tarihi bir ceza bekliyor!

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, Süper Lig'in 1. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya gelmişti. Galatasaray, Giresunspor maçından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bununla beraber Cimbom'da, galibiyetin önüne Marcao ve Kerem Aktürkoğlu'nun yaşadığı olay geçti. Dakikalar 62'yi gösterdiğinde Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na yumruklu saldırıda bulundu. Maç sonrası futbolseverler, Marcao'nun nasıl cezalandırılacağını merak ederken, konu ile ilgili en net bilgi öğrenildi. Peki, Kerem'e saldıran Marcao kaç maç ceza alacak? İşte detaylar... | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 09:42 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 10:34
Giresunspor Galatasaray maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atan Marcao'yu tarihi bir ceza bekliyor!

Daha önce de Halil Dervişoğlu ile kavga eden Marcao, Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa attı ardından yumrukladı. Brezilyalı, 62. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Giresunspor Galatasaray maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atan Marcao'yu tarihi bir ceza bekliyor!

Yaşananlara şahit olan hemen herkesin kanı donarken kimse olanlara inanamamış ve anlam verememişti... Marcao'nun oyundan atılması sonrası Galatasaray teknik ekibinden bir hamle daha gelmişti...

Giresunspor Galatasaray maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atan Marcao'yu tarihi bir ceza bekliyor!

Olay sonrası oldukça sinirlenen Fatih Terim, Kerem Aktürkoğlu'nu da oyundan alırken deneyimli hoca daha sonra oyuncusunun yanına giderek neler yaşandığını sorduktan sonra Kerem'in sakinleşmesini sağlamıştı...

Giresunspor Galatasaray maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atan Marcao'yu tarihi bir ceza bekliyor!

Galatasaraylı birçok oyuncu da yaşananları şaşkınla takip ederken Diagne ve Feghouli araya girmiş olayın büyünmesini engellemişti... Şimdi merak konusu olan ve herkesin sorduğu soru şu: Marcao kaç maç ceza alacak?

Giresunspor Galatasaray maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atan Marcao'yu tarihi bir ceza bekliyor!

'SALDIRI CEZASI 5-10 MAÇ'
Kırmızı kart sonrası Marcao'nun, "Saldırı" başlıklı Madde 44'ten disipline sevk edilmesi bekleniyor. Maddeye göre Marcao 5 ile 10 maç arası ceza alabilir.

Giresunspor Galatasaray maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atan Marcao'yu tarihi bir ceza bekliyor!

İlgili 44. maddenin içeriği şöyle: Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde; Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası verilir.

Giresunspor Galatasaray maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atan Marcao'yu tarihi bir ceza bekliyor!

Öte yandan maç sonrası Fatih Terim, konuya ilişkin, "Kerem Aktürkoğlu, bizim genç oyuncumuz, kıymetlimiz. Böyle şeyler soyunma odasında olur ama bu hiç hoş olmadı. Bu olayı kendi içimizde çözeceğiz, yaptırım olursa olur. Maç bittikten sonra bir karara hemen varmak doğru değil."

Giresunspor Galatasaray maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atan Marcao'yu tarihi bir ceza bekliyor!

"MARCAO ÖZÜR DİLEYECEK"
"Marcao'ya gereken ne yapılacaksa biz yapacağız, yönetimimiz yapacak. Marcao çıkacak herkesden özür dileyecek. Kerem'den, tüm Galatasaraylılardan, spor kamoyundan özür dileyecek." dedi.

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