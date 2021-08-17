Giresunspor Galatasaray maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atan Marcao'yu tarihi bir ceza bekliyor!

Daha önce de Halil Dervişoğlu ile kavga eden Marcao, Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa attı ardından yumrukladı. Brezilyalı, 62. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Yaşananlara şahit olan hemen herkesin kanı donarken kimse olanlara inanamamış ve anlam verememişti... Marcao'nun oyundan atılması sonrası Galatasaray teknik ekibinden bir hamle daha gelmişti...
Olay sonrası oldukça sinirlenen Fatih Terim, Kerem Aktürkoğlu'nu da oyundan alırken deneyimli hoca daha sonra oyuncusunun yanına giderek neler yaşandığını sorduktan sonra Kerem'in sakinleşmesini sağlamıştı...