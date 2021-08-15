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Son dakika Galatasaray spor haberi: Fatih Terim'den flaş Feghouli kararı!

Son dakika Galatasaray spor haberi: Süper Lig'e galibiyetle başlamak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Burak Elmas'ın göndermek istediği Soffiane Feghouli, St, Jonhstone maçıyla Fatih Terim ile arasındaki buzları eritti. Tecrübeli teknik adam yıldız futbolcudan faydalanmanın hesaplarını yaparken yönetim maaşı nedeniyle Feghouli'yi göndermekte ısrarcı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 06:50
Son dakika Galatasaray spor haberi: Fatih Terim'den flaş Feghouli kararı!

Geçen sezon yüzde 15 indirime yanaşmadığı için Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetimle FIFA'lık olan Sofiane Feghouli nisan ayında da Fatih Terim'le kavga etmişti.

Sabah'ın haberine göre; Geçen sezon 1-1 biten Trabzonspor maçının devre arasında kendisini oyundan alan hocasına tepki gösteren, su şişelerini duvara fırlatan Feghouli, son 6 haftada 1 dakika süre alamamıştı. Cezayirli yıldız ve Terim arasındaki buzlar İskoçya'da eridi.

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St.Johnstone'a İskoçya'da attığı golle turun geçilmesinde pay sahibi olan Feghouli konusunda yönetimin aldığı kararda değişiklik yok. Bonuslarla 4 milyon Euro'yu aşan yıllık maliyetinden dolayı yıldız oyuncuyla yolların ayrılması planlanıyor. Ancak Fatih Terim, bu süreçte 31 yaşındaki oyuncudan faydalanmaya devam edecek ve oyuncunun değeri düşmeyecek.

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