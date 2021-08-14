Son dakika transfer haberi: Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'nun değerini belirledi

St. Johnstone rövanşına 1 gol ve 2 asistle damgasını vuran Kerem Aktürkoğlu , sarıkırmızılı takımda forması en garanti isim. Süper Lig 'de sahada en az 3 Türk kuralının uygulamaya geçmesiyle Kerem'i hocası Fatih Terim ilk sırada 11'e yazacak.

Bu sezon daha çok süre alacağı için 22 yaşındaki oyuncuya özel beslenme ve bireysel antrenman programı hazırlanırken Terim, Kerem'in hem fiziksel gelişim göstermesini istiyor, hem de pas oyununda top kayıplarını minimum seviyeye çekmeyi planlıyor.