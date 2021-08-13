Son dakika spor haberi: Spor yazarları St. Johnstone-Galatasaray maçını değerlendirdi

Babel'in kesilmesine sebep olan gerekçe nedir bilemiyorum. Emre Kılınç, hatta Barış Alper tercih edilse (bi' şekilde) anlarım ama Arda Turan hangi gerekçeyle Babel'in üzerine konuyor anlamak mümkün değil. Bu cümleyi yazdıktan hemen sonra, bir topuk pasıyla, ikinci golde önemli rol oynamış olsa da fikrim hiç değişmedi.

Mostafa Mohammed ve menajerleri, satış listesindeki Diagne'yi (her ne kadar gol atmasına rağmen) sahada görünce ne hissetmiştir acaba? Mısırlı'nın menajerleri ocak ayında "fırsat transferi" mottosuyla Avrupa'dan, hatta belki Türkiye'den bazı kulüplerle temasa geçerse şaşırmam. Dolayısıyla, Diagne'nin takımda kalması belki de bir zorunluluk olarak gündeme gelebilir.