Galatasaray'da köklü değişim! Nelsson ile beraber 20 milyon...

Son yıllarda kiralık oyunculara yönelen ancak istediği sonuçları alamayan Galatasaray, bu tercihini tamamen değiştirdi. Bu sezon 8 transfer gerçekleştiren sarı-kırmızılı kulüp bu oyuncuların tamamını bonservisiyle kadrosuna kattı. Alpaslan ve Aytaç bedelsiz olarak transfer edilirken, Sacha Boey 1, Barış Yılmaz 1.5, Berkan 4, Cicaldau 6.5 ve son olarak Nelsson 7 milyon euro'ya kadroya dahil edildi.



Yeni bir yapılanma içine giren Galatasaray'ın kasasından şu ana kadar 20 milyon Euro çıktı. Sarı-kırmızılı yönetim, anlaşmalarını 3-4 yıllık taksitler halinde uzun vadeye yaydı ve oyuncu maaşlarını düşük tutarak mali dengeyi sağladı. Ayrıca 8 transferin yaş ortalaması 24.5. Artık ideal 11'de Muslera dışında 30 yaş üzerinde oyuncu yok. Falcao ve Feghouli'nin ayrılmasıyla Aslan daha da gençleşecek.