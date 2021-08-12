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Galatasaray'da köklü değişim! Nelsson ile beraber 20 milyon...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim ve başkan Burak Elmas, futbol şubesinde yenilenmeye gitti. Galatasaray, son olarak Nelsson transferini açıklarken, yaz transfer sezonunda toplam 20 milyon euroluk bonservis harcaması yaptı. İşte detaylar... | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 06:50
Galatasaray'da köklü değişim! Nelsson ile beraber 20 milyon...

Son yıllarda kiralık oyunculara yönelen ancak istediği sonuçları alamayan Galatasaray, bu tercihini tamamen değiştirdi. Bu sezon 8 transfer gerçekleştiren sarı-kırmızılı kulüp bu oyuncuların tamamını bonservisiyle kadrosuna kattı. Alpaslan ve Aytaç bedelsiz olarak transfer edilirken, Sacha Boey 1, Barış Yılmaz 1.5, Berkan 4, Cicaldau 6.5 ve son olarak Nelsson 7 milyon euro'ya kadroya dahil edildi.

Yeni bir yapılanma içine giren Galatasaray'ın kasasından şu ana kadar 20 milyon Euro çıktı. Sarı-kırmızılı yönetim, anlaşmalarını 3-4 yıllık taksitler halinde uzun vadeye yaydı ve oyuncu maaşlarını düşük tutarak mali dengeyi sağladı. Ayrıca 8 transferin yaş ortalaması 24.5. Artık ideal 11'de Muslera dışında 30 yaş üzerinde oyuncu yok. Falcao ve Feghouli'nin ayrılmasıyla Aslan daha da gençleşecek.

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