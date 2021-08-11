Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Nelsson'un ardından 4 transfer daha!

Yeni sezon öncesi Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Cicaldau, Sacha Boey, Aanholt, Berkan Kutlu transferlerini bitiren sarı-kırmızılılarda savunma merkezi için de Nellson transfer edildi. Victor Nelsson ile bu sezon 8. transferini bitiren Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim'in "Değişe değişe değişeceğiz" ifadeleriyle anlattığı kabuk değişimi operasyonunda en az 4 hamle daha isteniyor.
Sarı Kırmızılılarda transfer gündemi oldukça yoğun. Victo Nelsson'u transfer ederek stoperdeki eksikliğini gideren Galatasaray yönetimi orta saha, forvet ve sağ kanat transferleri için yoğun mesai harcıyor. Ajansspor'un haberine göre Galatasaray, Victor Nelsson'un ardından 4 transfer daha yapacak. Galatasaray'ın orta sahadaki birinci önceliği ise Gedson Fernandes...
Orta sahada Gedson birinci tercih ama alternatifler arasında Dieng de bulunuyor. Fakat sarı-kırmızılıların Gedson'un olmama ihtimaline karşılık Portekiz'den 22 yaşında bir genç oyuncu daha izlettiği gelen bilgiler arasında.