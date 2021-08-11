Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Nelsson'un ardından 4 transfer daha!

Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu'nun yanı sıra teknik heyet bir yerli kaleci ve bir hızlı kanat oyuncusu da istiyor. Galatasaray'ın bu 4 transferi tamamlayarak transfer dönemine nokta koymayı planladığı aktarıldı. Teknik direktör Fatih Terim'in özellikle sağ kanat için ters ayaklı bir isim istediği ve görüşmelerin devam ettiği ifade edildi. Galatasaray, Nelsson'un ardından yapmayı planladığı 4 transferi daha gerçekleştirirse bu sezon 12 transfer yapmış olacak.