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Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Nelsson'un ardından 4 transfer daha!

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala Galatasaray'da transfer çalışmaları yoğun olarak devam ediyor. Victor Nelsson'u İstanbul'a getiren Aslan, bu transferle de durmayacak. Teknik direktör Fatih Terim, yönetimden en az 4 transfer daha istedi. Orta saha, sağ kanat, forvet ve kaleci transferleri yapmak isteyen Galatasaray'ın gündeminde olan isimler de belli oldu...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 07:47
Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Nelsson'un ardından 4 transfer daha!

Yeni sezon öncesi Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Cicaldau, Sacha Boey, Aanholt, Berkan Kutlu transferlerini bitiren sarı-kırmızılılarda savunma merkezi için de Nellson transfer edildi. Victor Nelsson ile bu sezon 8. transferini bitiren Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim'in "Değişe değişe değişeceğiz" ifadeleriyle anlattığı kabuk değişimi operasyonunda en az 4 hamle daha isteniyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Nelsson'un ardından 4 transfer daha!

Sarı Kırmızılılarda transfer gündemi oldukça yoğun. Victo Nelsson'u transfer ederek stoperdeki eksikliğini gideren Galatasaray yönetimi orta saha, forvet ve sağ kanat transferleri için yoğun mesai harcıyor. Ajansspor'un haberine göre Galatasaray, Victor Nelsson'un ardından 4 transfer daha yapacak. Galatasaray'ın orta sahadaki birinci önceliği ise Gedson Fernandes...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Nelsson'un ardından 4 transfer daha!

Orta sahada Gedson birinci tercih ama alternatifler arasında Dieng de bulunuyor. Fakat sarı-kırmızılıların Gedson'un olmama ihtimaline karşılık Portekiz'den 22 yaşında bir genç oyuncu daha izlettiği gelen bilgiler arasında.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Nelsson'un ardından 4 transfer daha!

Sarı Kırmızılı ekibin forvete transfer etmeyi düşündüğü isim ise Halil Dervişoğlu... Brentford ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray'ın İngiliz kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu iddia ediliyor. Galatasaray, geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışında attığı gollerle takıma önemli katkı sağlayan Halil Dervişoğlu transferinde oldukça ısrarcı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Nelsson'un ardından 4 transfer daha!

Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu'nun yanı sıra teknik heyet bir yerli kaleci ve bir hızlı kanat oyuncusu da istiyor. Galatasaray'ın bu 4 transferi tamamlayarak transfer dönemine nokta koymayı planladığı aktarıldı. Teknik direktör Fatih Terim'in özellikle sağ kanat için ters ayaklı bir isim istediği ve görüşmelerin devam ettiği ifade edildi. Galatasaray, Nelsson'un ardından yapmayı planladığı 4 transferi daha gerçekleştirirse bu sezon 12 transfer yapmış olacak.

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