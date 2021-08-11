Galatasaray'dan orta sahaya 22'lik takviye! Transferde hedef Jakub Moder

Orta alanı takviye etmek için büyük bir çaba harcayan Galatasaray'da gündem çok hareketli... Benfica'da mutsuz olan Gedson Fernandes için yeniden atağa kalkmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar transfer listesine şimdi de teknik direktör Fatih Terim'in eski gözdesi Jakub Moder'i aldı.
UEFA TRANSFERİ ENGELLEDİ!
Geçen sezon scout önerisiyle gündeme gelen Polonyalı yıldız, UEFA anlaşması nedeniyle transfer edilememişti. Moder ardından da İngiliz ekibi Brighton'ın yolunu tutmuştu.
"GÖZDEN ÇIKARILDI" İDDİASI
Genç yıldızın Brighton'da gözden çıkarıldığına yönelik haberler sonrası Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Takvim'in haberine göre yönetim, Moder'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için harekete geçti.