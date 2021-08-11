Galatasaray'dan orta sahaya 22'lik takviye! Transferde hedef Jakub Moder

Orta alanı takviye etmek için büyük bir çaba harcayan Galatasaray'da gündem çok hareketli... Benfica'da mutsuz olan Gedson Fernandes için yeniden atağa kalkmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar transfer listesine şimdi de teknik direktör Fatih Terim'in eski gözdesi Jakub Moder'i aldı.