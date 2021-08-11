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Galatasaray'dan orta sahaya 22'lik takviye! Transferde hedef Jakub Moder

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Teknik direktör Fatih Terim'in scoutlarının kulübe önerdiği isimlerden biri olan Brighton'lı Jakub Moder ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Galatasaraylı yetkililer, Jakub Moder transferi için oyuncunun kulübü Brighton ile temasa geçti. İşte detaylar... | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 09:04
Galatasaray'dan orta sahaya 22'lik takviye! Transferde hedef Jakup Moder

Orta alanı takviye etmek için büyük bir çaba harcayan Galatasaray'da gündem çok hareketli... Benfica'da mutsuz olan Gedson Fernandes için yeniden atağa kalkmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar transfer listesine şimdi de teknik direktör Fatih Terim'in eski gözdesi Jakub Moder'i aldı.

Galatasaray'dan orta sahaya 22'lik takviye! Transferde hedef Jakup Moder

UEFA TRANSFERİ ENGELLEDİ!
Geçen sezon scout önerisiyle gündeme gelen Polonyalı yıldız, UEFA anlaşması nedeniyle transfer edilememişti. Moder ardından da İngiliz ekibi Brighton'ın yolunu tutmuştu.

Galatasaray'dan orta sahaya 22'lik takviye! Transferde hedef Jakup Moder

"GÖZDEN ÇIKARILDI" İDDİASI
Genç yıldızın Brighton'da gözden çıkarıldığına yönelik haberler sonrası Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Takvim'in haberine göre yönetim, Moder'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için harekete geçti.

Galatasaray'dan orta sahaya 22'lik takviye! Transferde hedef Jakup Moder

HENÜZ KARAR VERİLMEDİ

İngiliz kulübünün 22 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili henüz karar vermediği belirtiliyor. Teknik direktör Potter'ın raporu sonrasında G.Saray'la yeniden görüşülecek.

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