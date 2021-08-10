Galatasaray'ı bekleyen zorlu periyot!

Galatasaray, Perşembe günü deplasmanda oynayacağı St. Johnstone maçıyla birlikte yorucu bir döneme girecek. Aslan, 18 günde 3'ü deplasman olmak üzere tam 6 maça çıkacak. 3 günde 1 maç oynayacak olan sarı-kırmızılı takım, ilk olarak St. Johnstone'un konuğu olacak. 16 Ağustos'ta sezonun ilk maçı için Giresunspor deplasmanına gidecek.



Sarı kırmızılılar, yorucu yolculuk sonrası 2 idman ile Giresun karşısına çıkacak. Galatasaray 3 gün sonra tekrar Avrupa'da sahne alacak. St. Johnstone'u elemesi halinde Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Danimarka'dan Randers, elenmesi halinde ise Avrupa Konferans Ligi Play Off Turu'nda Vojvodina-LASK eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.



Bu maçtan hemen sonra Hatayspor ile evinde oynayacağı maçla ligde taraftarı önüne çıkacak olan Cimbom, sonrasında Avrupa'da rövanş maçına çıkacak. Sarı-kırmızılı takımın yoğun dönemi Kasımpaşa deplasmanıyla birlikte sona erecek. Kasımpaşa maçının ardından liglere verilecek olan milli ara ile birlikte sarıkırmızılı soluklanma fırsatı bulacak.