Galatasaray'da 10 numara transferi için 2 aday var! Amine Harit ve Dennis Man

Uzun zamandır 10 numara arayışları devam eden ve birçok isimle görüşen Galatasaray, Schalke 04 forması giyen Amine Harit'i gündemine aldı. 24 yaşındaki Faslı futbolcu, hücuma dönük orta sahanın yanı sıra sağ kanat ve sol kanatta oynayabiliyor. Alman kulübünün, Harit için 8 milyon euro bonservis bedeli istediği öğrenilirken bu rakamı aşağı çekmek için görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. Almanya'da küme düşen Schalke Kulübü, maliyetinden kurtulmak için oyuncuyu satmak istiyor. Teknik heyetin de bu transfere onay verdiği ve Nantes altyapısından yetişen Faslı 10 numaranın da Galatasaray'a gelmek istediği kaydedildi.

BECALİ'NİN HOŞUNA GİTMEYECEK

Öte yandan alternatif isimlerle de görüşülmeye devam ediyor. Bunlardan birisi de Olimpiu Morutan için "10 milyon euro'dan bir kuruş inmem" diyen Steaua Bükreş Başkan Gigi Becali'nin pek de hoşuna gitmeyecek bir isim: Dennis Man... Rumen futbolcu, Steaua Bükreş'ten ayrılıp Parma'ya transfer olduktan sonra Alman menajer Sacha Empacher'le çalışmaya başladı. Rumen Milli Takımı'nda oyun kurucu-kanat oyuncusu görevini üstlenen Man için sarı-kırmızılıların Serie B'ye düşen Parma ile temas kurduğu ve 6.5 milyon euro ve 1.5 milyon euro'luk da bonus teklifinde bulunduğu iddia edildi.