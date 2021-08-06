Galatasaray'ın Tanganga transferinde pürüz çıktı! Oyuncunun kararı...

Galatasaray'da Luyindama'nın yerine transfer edilmek istenen Japhet Tanganga'da pürüz çıktı... 22 yaşındaki futbolcunun kiralanması konusunda Tottenham ile anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar oyuncuyu henüz ikna edemedi.

Tottenham'da ilk 11 şansının zor olduğunu bilen genç stoperin gelecek diğer teklifleri de dinledikten sonra kararını vereceği öğrenildi. İngiliz basınının haberine göre; Tanganga karar vermek için acele etmeyecek ve transfer döneminin sonlarına doğru gideceği kulübü seçecek.