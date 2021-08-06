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Galatasaray'ın Tanganga transferinde pürüz çıktı! Oyuncunun kararı...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Japhet Tanganga'yı kadrosuna katmak isterken, yeni bir gelişme yaşandı. İngiliz basınında yer alan habere göre Galatasaray'ın Tanganga transferinde, oyuncu cephesinde pürüz çıktı. İşte detaylar... | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2021 Cuma 06:50
Galatasaray'ın Tanganga transferinde pürüz çıktı! Oyuncunun kararı...

Galatasaray'da Luyindama'nın yerine transfer edilmek istenen Japhet Tanganga'da pürüz çıktı... 22 yaşındaki futbolcunun kiralanması konusunda Tottenham ile anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar oyuncuyu henüz ikna edemedi.

Galatasaray'ın Tanganga transferinde pürüz çıktı! Oyuncunun kararı...

Tottenham'da ilk 11 şansının zor olduğunu bilen genç stoperin gelecek diğer teklifleri de dinledikten sonra kararını vereceği öğrenildi. İngiliz basınının haberine göre; Tanganga karar vermek için acele etmeyecek ve transfer döneminin sonlarına doğru gideceği kulübü seçecek.

Galatasaray'ın Tanganga transferinde pürüz çıktı! Oyuncunun kararı...

Piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen İngiliz futbolcu için 1 milyon euro'luk kiralama bedeli ve 10 milyon euro'luk satın alma opsiyonu belirlenmişti.

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