Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Teklif doğrulandı! Galatasaray Aliou Dieng transferinde sona yakın

Son dakika spor haberi: Teklif doğrulandı! Galatasaray Aliou Dieng transferinde sona yakın

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray transferde vitesi yükseltmiş durumda. Birçok yeni isim ile kadrosunu güçlendiren Sarı-Kırmızılılar orta saha bölgesi için temaslarını sürdürürken, Aliou Dieng transferinde sona oldukça yakın. Galatasaraylı kurmayların, Malili ön libero için 5.5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Al Ahly'nin sonraki satıştan da yüzde 20 pay istediği ve pazarlıkların sürdüğü bildirildi. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberi: Teklif doğrulandı! Galatasaray Aliou Dieng transferinde sona yakın

Yeni sezon için transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Galatasaray, orta sahayı en az bir isimle daha güçlendirmek istiyor. Sarı-Kırmızılı takım, geçtiğimiz sezon Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes'i bir kez daha transfer etmek istese de Portekiz ekibinin son anda Fernandes'i takımda tutmak istemesi transferin önünü tıkadı.

Son dakika spor haberi: Teklif doğrulandı! Galatasaray Aliou Dieng transferinde sona yakın

Benfica'dan gelecek olumlu dönüşü bekleyen Galatasaray, Mısır'da Al Ahly forması giyen Aliou Dieng ile anlaşmaya yaklaştı. Başarılı oyuncunun Avrupa'da forma giymek istediği öğrenilirken, Al Ahly de futbolcunun satışına sıcak bakıyor.

Son dakika spor haberi: Teklif doğrulandı! Galatasaray Aliou Dieng transferinde sona yakın

KISA SÜREDE ALINACAK
Galatasaray'ın Malili oyuncu için 5.5 milyon teklif ettiği belirtilirken, Al Ahly'nin sonraki satıştan da yüzde 20 pay istediği iddia edildi. Görüşmeler tüm hızıyla devam ederken, kısa süre içerisinde anlaşma sağlanabileceği gelen haberler arasında yer aldı.

Son dakika spor haberi: Teklif doğrulandı! Galatasaray Aliou Dieng transferinde sona yakın

1.84 boyundaki 23 yaşındaki orta saha, Mısır ekibinde gösterdiği etkili performans sonrasında değerini ikiye katladı. Geçtiğimiz sezon 36 resmi maçta forma giyen Dieng, 1 gol 4 asistlik performans sergiledi. Galatasaray'ın pürüzleri gidermesi ve genç yıldızı, bu hafta içinde İstanbul'a getirmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Teklif doğrulandı! Galatasaray Aliou Dieng transferinde sona yakın

TÜRKiYE'YE YABANCI DEĞiL
Galatasaray'ın transferini bitirmesine kesin gözüyle bakılan Aliou Dieng, 2017 yılında Adana Demirspor ile yaklaşık 2 ay deneme antrenmanlarına çıktığı hatta Adana'da oturum izni bile aldığı ortaya çıktı. Dieng'in ayrıca aynı yıl Galatasaray altyapısında antrenmana çıkması için de önerildiği ancak olumlu yanıt alınamadığı bildirildi.

Son dakika spor haberi: Teklif doğrulandı! Galatasaray Aliou Dieng transferinde sona yakın

GHAREB: TEKLiF DOĞRU
Galatasaray'ın Dieng'e olan ilgisini Mısırlı gazeteci Hussein Ghareb da doğruladı. Ghareb, "Gerçekten de Galatasaray'dan Al-Ahly'ye ulaşan resmi bir teklif var. Oyuncu ayrılmak istiyor ve Al-Ahly yönetimi esneklik gösterdi. Onun gibi önemli bir oyuncuyu takımda tutmak kolay değil" sözlerini kullandı.

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