Son dakika spor haberi: Teklif doğrulandı! Galatasaray Aliou Dieng transferinde sona yakın

Yeni sezon için transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Galatasaray, orta sahayı en az bir isimle daha güçlendirmek istiyor. Sarı-Kırmızılı takım, geçtiğimiz sezon Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes'i bir kez daha transfer etmek istese de Portekiz ekibinin son anda Fernandes'i takımda tutmak istemesi transferin önünü tıkadı.
Benfica'dan gelecek olumlu dönüşü bekleyen Galatasaray, Mısır'da Al Ahly forması giyen Aliou Dieng ile anlaşmaya yaklaştı. Başarılı oyuncunun Avrupa'da forma giymek istediği öğrenilirken, Al Ahly de futbolcunun satışına sıcak bakıyor.
KISA SÜREDE ALINACAK
Galatasaray'ın Malili oyuncu için 5.5 milyon teklif ettiği belirtilirken, Al Ahly'nin sonraki satıştan da yüzde 20 pay istediği iddia edildi. Görüşmeler tüm hızıyla devam ederken, kısa süre içerisinde anlaşma sağlanabileceği gelen haberler arasında yer aldı.