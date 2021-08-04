Son dakika spor haberi: Teklif doğrulandı! Galatasaray Aliou Dieng transferinde sona yakın

TÜRKiYE'YE YABANCI DEĞiL Galatasaray 'ın transferini bitirmesine kesin gözüyle bakılan Aliou Dieng , 2017 yılında Adana Demirspor ile yaklaşık 2 ay deneme antrenmanlarına çıktığı hatta Adana'da oturum izni bile aldığı ortaya çıktı. Dieng'in ayrıca aynı yıl Galatasaray altyapısında antrenmana çıkması için de önerildiği ancak olumlu yanıt alınamadığı bildirildi.

GHAREB: TEKLiF DOĞRU

Galatasaray'ın Dieng'e olan ilgisini Mısırlı gazeteci Hussein Ghareb da doğruladı. Ghareb, "Gerçekten de Galatasaray'dan Al-Ahly'ye ulaşan resmi bir teklif var. Oyuncu ayrılmak istiyor ve Al-Ahly yönetimi esneklik gösterdi. Onun gibi önemli bir oyuncuyu takımda tutmak kolay değil" sözlerini kullandı.