Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın St. Johnstone maçı 11'i netleşti! Fatih Terim'den sürpriz karar

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın St. Johnstone maçı 11'i netleşti! Fatih Terim'den sürpriz karar

Son dakika spor haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'a elenen Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam ediyor. 3. ön eleme turunda İskoç ekibi St. Johnstone ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, yeni transferlerin ardından ilk 11'ini şekillendirdi. İşte Galatasaray'ın St. Johnstone maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2021 Çarşamba 10:35
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın St. Johnstone maçı 11'i netleşti! Fatih Terim'den sürpriz karar

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a 5-1 ve 2-1'lik skorlarla yenilerek organizasyona veda eden Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, yaşanan PSV şoku sonrası kadrosuna önemli isimleri katmıştı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın St. Johnstone maçı 11'i netleşti! Fatih Terim'den sürpriz karar

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoçya'nın St. Johnstone ekibiyle karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim büyük oranda ilk 11'ini netleştirdi. Tecrübeli teknik adam forvet hattında sürpriz yapabilir. İşte Aslan'ın St. Johnstone maçı muhtemel 11'i...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın St. Johnstone maçı 11'i netleşti! Fatih Terim'den sürpriz karar

Kaleci: Fernando Muslera

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın St. Johnstone maçı 11'i netleşti! Fatih Terim'den sürpriz karar

Defans: Patrick van Aanholt, Luyindama, Marcao, Sacha Boey

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın St. Johnstone maçı 11'i netleşti! Fatih Terim'den sürpriz karar

Orta saha: Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı, Aytaç Kara, Berkan Kutlu, Ryan Babel

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın St. Johnstone maçı 11'i netleşti! Fatih Terim'den sürpriz karar

Forvet: Mbaye Diagne

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