Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın St. Johnstone maçı 11'i netleşti! Fatih Terim'den sürpriz karar

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a 5-1 ve 2-1'lik skorlarla yenilerek organizasyona veda eden Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, yaşanan PSV şoku sonrası kadrosuna önemli isimleri katmıştı.
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoçya'nın St. Johnstone ekibiyle karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim büyük oranda ilk 11'ini netleştirdi. Tecrübeli teknik adam forvet hattında sürpriz yapabilir. İşte Aslan'ın St. Johnstone maçı muhtemel 11'i...
Kaleci: Fernando Muslera