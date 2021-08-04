Falcao yolcu

Başkan Burak Elmas'ın Radamel Falcao'yu gelecek sezon takımda düşünmediklerini açıklamasının ardından hareketli saatler yaşanmaya başladı. 5 milyon euro'luk net maaşıyla takımının en çok kazanan oyuncusu olan Kolombiyalı yıldızın bonuslarla birlikte yıllık maliyeti 7 milyon euro'yu buluyor. Burak Elmas ve yönetimi, kulübün finansal sağlığını düşünerek Falcao ile yolları ayırmayı planlıyor. 35 yaşındaki oyuncunun da yönetimden gelen ayrılık teklifine sıcak baktığı ve zorluk çıkartmayacağı öğrenildi. Kulüp içerisinden alınan bilgilere göre Kolombiyalı yıldız için Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri'nden birçok talip var. Falcao'nun bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına karşın menajerine yeni bir takımla anlaşması yönünde talimat verdiği ifade edildi.

48 MAÇ KAÇIRDI

35 yaşındaki forvet, Galatasaray formasıyla 2 sezon boyunca sadece 41 maça çıkabildi. Bu maçlarda 20 gol, 3 asistlik katkı veren Falcao, sakatlıklardan yakasını bir türlü kurtaramadı. Tecrübeli oyuncu, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle tam 48 maç kaçırdı.