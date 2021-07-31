Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da ayrılık kararı! Fatih Terim üzerini çizdi

YENİ TRANSFERLERİN LİSANSI ÇIKTI
Galatasaray'da yeni transferler Berkan Kutlu ve Patrick van Aanholt'un lisansları çıktı. TFF'ye bildirilen listede yeni transferler Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey, Patrick Van Aanholt, Berkan İsmail Kutlu ismi yer alırken, Çaykur Rizespor ile devam eden dava nedeniyle Oğulcan Çağlayan'a lisans çıkarılamadı.
BAŞKANLA AYNI GÖRÜŞTE
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Cezayirli futbolcuya bu sezon kendisini düşünmediğini iletti, teknik direktör Fatih Terim de PSV ile oynanan son maçta görev vermeyerek başkan ile aynı düşüncede olduğunu gösterdi.