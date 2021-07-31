Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da ayrılık kararı! Fatih Terim üzerini çizdi

SADECE 29 DAKİKA

Bir sene daha sözleşmesi bulunan ve 3 milyon 850 bin euro ücreti bulunan 31 yaşındaki futbolcu, PSV Eindhoven ile yapılan Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme maçlarında sadece 29 dakika şans buldu. Terim, rövanş maçında Feghouli'yi sahaya sürmeyerek bir anlamda gözden çıkardığı mesajını tecrübeli futbolcuya iletti.