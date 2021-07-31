Son dakika spor haberi: Hıncal Uluç'tan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e eleştiri!

Muslera her ama her maç ayni hataları yaparken sen niye ekranlara "Saç baş yolma" şovu yapıyorsun?. Ayni adam ayni hataları her yıl, her maçta yapıyorsa hata onda mı, sende mi?. Luyindama dökülür, adeta maçı satarken, onu oyunda tutup, mesela Alpaslan Öztürk'ü sokmamak ve Barış, Kerem gibi gençleri kenara alıp harcamak yıllardır kafanda takık "Türk pasaportuna öfke"nin sonucu olmasın sakın?. 18 yaşındakileri çıkarıp 35 yaşındakileri sokarak mı, 3 yıl sonranın (2 yıl 51 hafta kaldı) taraftara gurur veren Galatasaray'ını yaratacaksın?.

Maaşları tıkır tıkır almak için her dediğine "He" diyen teknik kadro mu yardımcı olacak sana?. Şov yapma Fatih Hocam!. Önce, her şeyi bilen bir teknik ekip kur, uzmanlarla.. Kur ki, kendi attığımız taçtan gol yemeyelim.. Kur ki, Muslera kaleden başlayarak Galatasaray için oyun kursun, rakibe durmadan asist yapacağına.. Kur ki, bu takım kornerler başta, duran toplarda bir, tek bir çalışılmış oyun yapsın.. Kur ki, kanat akınları, 1950'lerden, Stanley Matthews'lardan kalma ortalarla sönmesin.