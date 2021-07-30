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Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Tanganga bombası! Yapılan teklif ortaya çıktı

Son dakika spor haberi: Defansın performansından memnun olmayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in Tottenham’dan Tanganga’nın ismini verdiği bildirildi. Yönetim, İngiliz ekibine satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralama teklifi yaptı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2021 Cuma 06:50
Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Tanganga bombası! Yapılan teklif ortaya çıktı

Galatasaray'da tüm oklar transferi gösteriyor. Hem Başkan Burak Elmas, hem de teknik direktör Fatih Terim, önümüzdeki günlerde art arda transfer açıklayacaklarını duyurdu. Defansın sağına Sacha Boey, soluna ise Patrick van Aanholt monte edildi. Ancak savunmanın ortasındaki sıkıntı sürüyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Tanganga bombası! Yapılan teklif ortaya çıktı

Sözleşmesi biten Ryan Donk takımdan ayrıldı. Luyindama ve Marcao ise yaptıkları kritik hatalarla dikkat çekiyor. PSV'den iki maçta tam 7 gol yenildi. İşte bu noktada Fatih Terim'in Tottenham'ın 22 yaşındaki oyuncusu Japhet Tanganga'yı istediği kaydedildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Tanganga bombası! Yapılan teklif ortaya çıktı

İngiltere'nin köklü gazetelerinden Telegraph'ta çıkan habere göre, sarı-kırmızılı takım Tottenham'a İngiliz stoper için teklif yaptı. Aslan'ın genç defans oyuncusu için satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralama teklifi yaptığı iddia edildi. Tottenham'ın da gelecek vaat eden oyuncusunu düzenli oynatamadığı için kiralamaya sıcak baktığı gelen haberler arasında yer aldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Tanganga bombası! Yapılan teklif ortaya çıktı

Savunmanın ortasında ve sağ bekte oynayabilen Japhet Tanganga, Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 13 maça çıktı. Gol ve asist katkısında bulunamadı.

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