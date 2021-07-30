Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Tanganga bombası! Yapılan teklif ortaya çıktı

Galatasaray'da tüm oklar transferi gösteriyor. Hem Başkan Burak Elmas, hem de teknik direktör Fatih Terim, önümüzdeki günlerde art arda transfer açıklayacaklarını duyurdu. Defansın sağına Sacha Boey, soluna ise Patrick van Aanholt monte edildi. Ancak savunmanın ortasındaki sıkıntı sürüyor.





Sözleşmesi biten Ryan Donk takımdan ayrıldı. Luyindama ve Marcao ise yaptıkları kritik hatalarla dikkat çekiyor. PSV'den iki maçta tam 7 gol yenildi. İşte bu noktada Fatih Terim'in Tottenham'ın 22 yaşındaki oyuncusu Japhet Tanganga'yı istediği kaydedildi.



