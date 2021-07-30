Son dakika Galatasaray transfer haberi: Gigi Becali'den flaş sözler! "Morutan'ı satacağım"

Bir süredir Galatasaray'ın transfer gündemini meşgul eden Rumen orta saha oyuncusu Olimpiu Morutan'da flaş bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Fatih Terim'in de istediğini açıkladığı 22 yaşındaki 10 numara için FSCB kulüp başkanı Gigi Becali'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Rumen gazeteci Emmanuel Roşu'nun aktardığı bilgilere göre Becali, oyuncunun transferiyle ilgili "Avrupa'dan elenmemizin ardından Morutan'ı satacağım. Teklifin nereden geldiğini biliyorsunuz... Galatasaray" ifadelerini kullandı.

Kariyerine Uni Cluj altyapısında başlayan Olimpiu Morutan, 2018'de FSCB'ye transfer oldu. Orta sahada 10 numara mevkisinde forma giyen Morutan, 1.73 boyunda... 22 yaşındaki genç futbolcu, Romanya alt yaş milli takımlarında da oynadı.