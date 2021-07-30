Galatasaray Avrupa'daki eski günlerini mumla arıyor!

Bu sezon Avrupa macerasına Devler Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda başlayan Aslan, iki ayaklı oynanan turun iki maçında da PSV'ye yenilerek turnuvaya veda etti. Deplasmanda 5-1, evinde ise 2-1 yenilen Aslan, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. SARI-kırmızılılar, son dönemde Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında yaşadığı başarısızlıklarla dikkat çekiyor. 2017-2018 sezonunun 17. haftasında Galatasaray'ın başına geçen Terim, Avrupa kupalarında başarısız bir grafik çizdi. Son döneminde 19 Avrupa maçına çıkan Terim, sadece 3 galibiyet alabildi. 4 beraberlik, 12 de mağlubiyet aldı.



YENİ RAKİP ST. JOHNSTONE

Şampiyonlar Ligi'ne erken veda eden ve önemli bir gelirden olan sarı-kırmızılı takım, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda İskoç ekibi St. Johnstone ile karşılaşacak.



ALEX CICALDAU OYNAMAYACAK

Alex Cicaldau, eski takımıyla Konferans Ligi'ne çıkması nedeniyle Galatasaray'ın Avrupa Ligi elemelerinde yapacağı karşılaşmalarda görev alamayacak. Ancak gruplara kalınması halinde sarı-kırmızılı formayı giyebilecek.



ELENMEK ASLAN'IN KADERİ

Galatasaray, Fatih Terim'in son gelişinin ardından ilk Avrupa macerasına 2018-2019 sezonunda çıktı. O sezon Devler Ligi'ne L. Moskova galibiyetiyle başlayarak ümitlenen sarı-kırmızılılar, sonraki 5 maçını da kaybederek Avrupa Ligi'ne gitti. Ancak Son 32 turunda da Benfica'ya takıldı. * 2019-2020 sezonunda da Devler Ligi'nde mücadele eden sarı-kırmızılılar, 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak grubu sonuncu tamamladı. * Geçtiğimiz sezon ise UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösteren sarı-kırmızılı takım, grup mücadelelerini göremeden turnuvaya veda etti.