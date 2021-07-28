Son dakika spor haberi: Galatasaray böyle kanatlanacak! Ramadan Sobhi, Marko Pjaca ve Amr Warda listede

Transferde şimdiye kadar Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara, Patrick van Aanholt, Sacha Boey, Barış Alper Yılmaz ve Alexandru Cicaldau isimlerini kadrosuna katan Galatasaray ayağını gazdan çekmiyor.
Transferde şimdiye kadar Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara, Patrick van Aanholt, Sacha Boey, Barış Alper Yılmaz ve Alexandru Cicaldau isimlerini kadrosuna katan Galatasaray ayağını gazdan çekmiyor.
Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre çalışmalarını yürüten sarı-kırmızılılar, geleceğin takımını kurmak için kolları sıvadı. Kadrodaki eksik bölgeler için harekete geçen Aslan, sol kanat mevkisine takviye yapmak için düğmeye bastı.
Ryan Babel ve Jimmy Durmaz'ı kadroda düşünmeyen Cimbom, takıma direkt katkı verecek bir yıldızı kadroya katmak istiyor. Buna göre hummalı bir çalışma içine giren Cimbom, sol kanat mevkisine 3 aday belirledi.
İşte o isimler...
MARKO PJACA
Kadrosunu yıldız bir isimle güçlendirmek isteyen Galasaray'da Marko Pjaca ismi ön plana çıktı. Teknik direktör Fatih Terim, Juventus'ta forma giyen 26 yaşındaki yıldızın transferini çok istiyor.
Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hırvat futbolcu için tüm şartlar zorlanacak. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Pjaca, hücumun her bölgesinde forma giyebiliyor.
RAMADAN SOPHI
Mısırlı yıldız Ramadan Sobhi'nin son durumunu yakından takip eden Galatasaray teklif Pyramids FC kulübüne teklifini yapacak. 24 yaşındaki futbolcu sol kanat mevkisinin haricinde orta saha ve sağ kanatta da forma giyebiliyor.
AMR WARDA
Bir başka yıldız Amr Warda da Galatasaray'ın sol kanat listesinde yer alıyor. Yunan Ligi ekibi PAOK'ta forma giyen 27 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.