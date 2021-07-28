Son dakika spor haberi: Galatasaray böyle kanatlanacak! Ramadan Sobhi, Marko Pjaca ve Amr Warda listede

MARKO PJACA Kadrosunu yıldız bir isimle güçlendirmek isteyen Galasaray'da Marko Pjaca ismi ön plana çıktı. Teknik direktör Fatih Terim , Juventus'ta forma giyen 26 yaşındaki yıldızın transferini çok istiyor.

Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hırvat futbolcu için tüm şartlar zorlanacak. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Pjaca, hücumun her bölgesinde forma giyebiliyor.