Söz Burak Elmas'ta

Galatasaray'ın yarın PSV ile oynayacağı rovanş macı nedeniyle Divan bugune alındı. 19 Haziran'da başkanlık koltuğuna oturan Burak Elmas da yeni yonetimiyle ilk Divan Toplantısı'na katılacak. Elmas'ın bu toplantıda bir konuşma yapması ve kulubun son mali durumuyla ilgili bilgi vermesi bekleniyor.
Galatasaray'ın yarın PSV ile oynayacağı rovanş macı nedeniyle Divan bugune alındı. 19 Haziran'da başkanlık koltuğuna oturan Burak Elmas da yeni yonetimiyle ilk Divan Toplantısı'na katılacak. Elmas'ın bu toplantıda bir konuşma yapması ve kulubun son mali durumuyla ilgili bilgi vermesi bekleniyor.