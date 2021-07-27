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Söz Burak Elmas'ta

Galatasaray'ın yarın PSV ile oynayacağı rovanş macı nedeniyle Divan bugune alındı. 19 Haziran'da başkanlık koltuğuna oturan Burak Elmas da yeni yonetimiyle ilk Divan Toplantısı'na katılacak. Elmas'ın bu toplantıda bir konuşma yapması ve kulubun son mali durumuyla ilgili bilgi vermesi bekleniyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2021 Salı 06:50
Söz Burak Elmas'ta
Galatasaray'ın yarın PSV ile oynayacağı rovanş macı nedeniyle Divan bugune alındı. 19 Haziran'da başkanlık koltuğuna oturan Burak Elmas da yeni yonetimiyle ilk Divan Toplantısı'na katılacak. Elmas'ın bu toplantıda bir konuşma yapması ve kulubun son mali durumuyla ilgili bilgi vermesi bekleniyor.
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