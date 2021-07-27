Sacha Boey: Yeniden doğmuş gibiyim

G.Saray, Sacha Boey ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını resmen acıkladı. Pazar akşamı İstanbul'a gelen ve sağlık kontrollerinden gecen 20 yaşındaki futbolcunun mali bilgileri paylaşılmadı. İmzası sonrası konuşan ve cok mutlu olduğunu ifade eden Boey, "Transfer olması gerektiği gibi oldu. Galatasaray, Rennes'e başvurdu ve transfer gercekleşti. Muhteşem bir duygu, kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Galatasaray taraftarının gurur duyması icin her şeyi yapacağım" dedi.
G.Saray,Sacha Boey ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını resmen acıkladı. Pazar akşamı İstanbul'a gelen ve sağlık kontrollerinden gecen 20 yaşındaki futbolcunun mali bilgileri paylaşılmadı. İmzası sonrası konuşan ve cok mutlu olduğunu ifade eden Boey, "Transfer olması gerektiği gibi oldu. Galatasaray, Rennes'e başvurdu ve transfer gercekleşti. Muhteşem bir duygu, kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Galatasaray taraftarının gurur duyması icin her şeyi yapacağım" dedi.