Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da yaprak dökümü! Fatih Terim bileti kesti (GS spor haberi)

RYAN BABEL'İN ANLAŞMASI BEKLENİYOR! Gençleşme politikası kapsamında gelecek vaat eden isimleri kadrosuna katan Galatasaray 'da yaş ortalaması düşürmek adına bazı isimlerle yollar ayrılacak. Ryan Babel de ilerleyen yaşı ve yüksek maaşı nedeniyle gözden çıkarılan futbolculardan birisi oldu. İngiltere ve Hollanda'dan bazı kulüplerin deneyimli hücum oyuncusu ile ilgilendiği belirtiliyor.

SADECE 3'ÜNDEN 12.2 MİLYON EURO TASARRUF!



Galatasaray'ın gözden çıkardığı isimlerden Falcao, Feghouli ve Babel ile yolların ayrılması durumunda büyük bir tasarruf sağlanacak. Takımın en çok kazanan oyuncuları arasında yer alan Falcao 5.2 milyon euro, Babel 4 milyon euro ve Feghouli ise 3 milyon 850 bin euro maaş alıyor. Yalnıca 3 futbolcunun senelik garanti ücret toplamı 12.2 milyon euro yapıyor.