Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da yaprak dökümü! Fatih Terim bileti kesti (GS spor haberi)

Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da sıcak transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor...
Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da sıcak transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor...
Sarı kırmızılılar, yeni transferlerini açıklarken kadrosunu da azaltmanın yollarını arıyor. Yeni sezonda takımlar 14 yabancı kadrosunda tutabilecek.
15 yabancısı bulunan Galatasaray'da, Ozornwafor ve Sekidika kiralanacak. Omar'a da lisans çıkarılmayacak. Ayrıca farklı isimlerin de ayrılması gündemde…
MARCAO'YA SHAKHTAR DONETSK KANCASI!
Galatasaray'ın savunmasının önemli isimlerinden Marcao Teixeira'ya sürpriz bir talip çıktı. Ukrayna Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı stoperi kadrosuna katmak istediği belirtildi. Roberto De Zerbi'yi takımın başına getiren Shakhtar'ın, sarı-kırmızılılara teklif hazırlığında olduğu iddia edildi. Marcao'nun bonservisini 20 milyon euro olarak belirleyen Galatasaray cephesi, bu fiyattan aşağı gelecek teklifleri değerlendirilmeye almayacak. 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
OLYMPIAKOS'UN FEGHOULI ISRARI!
Galatasaray'da gözden çıkarılan isimler arasında yer alan Sofiane Feghouli, Olypiakos'un radarında bulunuyor. Sarı-kırmızılıların, yüksek maaşı nedeniyle Cezayirli futbolcunun transferinde kolaylık sağlamaya hazır olduğu bildirildi. Yunan ekibinin transferi bitirmeyi çok istediği kaydedilirken görüşmelerde anlaşma sağlanması durumunda 3 yıllık imzanın atılacağı ifade ediliyor.
LUYINDAMA RUS EKİPLERİNİN RADARINDA!
Geçtiğimiz sezon formasını Ryan Donk'a kaptıran Luyindama, yeni sezona da iyi başlangıç yapamadı. PSV ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında vasat bir görüntü ortaya koyan Kongolu stopere gelecek teklifler değerlendirilecek. Fatih Terim'in onayı doğrultusunda alınan karar, Luyindama ile de paylaşıldı ve Kongolu futbolcunun menajerine de bilgi verildi. 27 yaşındaki futbolcuya Rusya'dan talipleri olduğu kaydedilirken, sarı-kırmızılı yönetim, 5 milyon euroluk teklif bekliyor.
FALCAO'YA 3 TALİP BİRDEN!
Galatasaray'da yaşadığı talihsiz sakatlıklar sonucu istenen performansı sergileyemeyen Radamel Falcao hayal kırıklığı yaşattı. Kolombiyalı santrfor, yüksek maaşı nedeniyle sarı-kırmızılıların yollarını ayırmak istediği isimlerden biri oldu. Cimbom'un satış listesine koyduğu deneyimli futbolcu 3 kulübün yakın takibinde bulunuyor. Falcao için Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ittihad, Al-Sadd haricinde, ABD MLS Ligi'nden Nashville kulübünün ilgisi bulunuyor.
MBAYE DIAGNE İNGİLTERE'DE KALMAK İSTİYOR!
West Bromwich'teki kiralık sözleşmesi sona eren Mbaye Diagne, kariyerini İngiltere'de sürdürmek istiyor. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yeni sezon planlamasında yer almayan Senegalli futbolcu, Ada ekipleriyle görüşmelerine devam ediyor. Bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlanamaması durumunda 29 yaşındaki futbolcunun yeniden kiralanması gündeme gelecek.
YEDLIN MLS YOLCUSU!
Galatasaray'ın Birleşik Amerikalı futbolcusu De Andre Yedlin'e MLS Ligi'nden talip çıktı. Seattle Sounders kulübünün, 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için görüşmelere başlayacağı kaydedildi. Sağ bek mevkisini 20 yaşındaki Sacha Boey ile güçlendiren sarı-kırmızılılarda Yedlin ile ilgili son kararı teknik direktör Fatih Terim'in vereceği ifade edildi.
RYAN BABEL'İN ANLAŞMASI BEKLENİYOR!
Gençleşme politikası kapsamında gelecek vaat eden isimleri kadrosuna katan Galatasaray'da yaş ortalaması düşürmek adına bazı isimlerle yollar ayrılacak. Ryan Babel de ilerleyen yaşı ve yüksek maaşı nedeniyle gözden çıkarılan futbolculardan birisi oldu. İngiltere ve Hollanda'dan bazı kulüplerin deneyimli hücum oyuncusu ile ilgilendiği belirtiliyor.
KONYASPOR SEKIDIKA'NIN PEŞİNDE!
Galatasaray'a Eskişehirspor'dan transfer olan Jesse Sekidika, geldiği günden beri beklenen patlamayı yapamadı. PSV maçında ilk 11'de şans bulan 25 yaşındaki futbolcu etkisiz görüntüsüyle gönderilecekler listesine kondu. Nijeryalı kanat oyuncusu için Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un devrede olduğu bildirildi.
SADECE 3'ÜNDEN 12.2 MİLYON EURO TASARRUF!
Galatasaray'ın gözden çıkardığı isimlerden Falcao, Feghouli ve Babel ile yolların ayrılması durumunda büyük bir tasarruf sağlanacak. Takımın en çok kazanan oyuncuları arasında yer alan Falcao 5.2 milyon euro, Babel 4 milyon euro ve Feghouli ise 3 milyon 850 bin euro maaş alıyor. Yalnıca 3 futbolcunun senelik garanti ücret toplamı 12.2 milyon euro yapıyor.