Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a bir Rumen daha! 10 numaraya Olimpiu Moruţan (GS spor haberi)

Transferde atağa kalkan Galatasaray'ın, Romanya'dan bir yıldızın daha peşinde... Alex Cicaldau'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, daha önce de gündeme gelen Morutan için FCSB'ye teklifte bulunduğu ifade edildi. Sport Romania'nın haberine göre, Galatasaray yönetimi, Morutan için bonuslarla birlikte 8 milyon euro teklif etti. Fatih Terim'in kadroda görmek istediği genç orta saha için daha önce de teklifte bulunulmuş ancak Başkan Becali, teklifi düşük bulmuş ve 15 milyon euro talep etmişti.
Transferde atağa kalkan Galatasaray'ın, Romanya'dan bir yıldızın daha peşinde... Alex Cicaldau'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, daha önce de gündeme gelen Morutan için FCSB'ye teklifte bulunduğu ifade edildi. Sport Romania'nın haberine göre, Galatasaray yönetimi, Morutan için bonuslarla birlikte 8 milyon euro teklif etti. Fatih Terim'in kadroda görmek istediği genç orta saha için daha önce de teklifte bulunulmuş ancak Başkan Becali, teklifi düşük bulmuş ve 15 milyon euro talep etmişti.
G.SARAY'I SEÇERİM
Becali'yi ikna etmek için yeniden girişimlerde bulunan Galatasaray'ın şimdi geleceği yanıtı beklediği kaydedildi. FCSB kulübünün genç ve transfer döneminin gözde futbolcusu Morutan, daha önce Romanya'da Pro Sport'ta yayınlanan haberin içeriğinde verdiği röportajda Galatasaray'la ilgili konuşmuştu. Morutan, "Çin'de daha yüksek maaşla mı yoksa Galatasaray'da mı oynamak istersin" sorusuna? "Galatasaray'da oynamak isterim. Çünkü Galatasaray taraftarlarını biliyorum" yanıtı vermişti.
MORUTAN KİMDİR?
Romanya'da FCSB takımında forma giyen 22 yaşındaki hücum oyuncusu Morutan, 2018 yılında Botosani'den FCSB'ye 700 bin euro'ya transfer olmuştu. Bu sezon ligde oynadığı 25 maçta 6 gol attı ve 12 asist yaptı. Tüm kulvarlarda ise 36 maçta 8 gol, 15 asistlik performans sergiledi.