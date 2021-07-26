Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a bir Rumen daha! 10 numaraya Olimpiu Moruţan (GS spor haberi)

Transferde atağa kalkan Galatasaray'ın, Romanya'dan bir yıldızın daha peşinde... Alex Cicaldau'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, daha önce de gündeme gelen Morutan için FCSB'ye teklifte bulunduğu ifade edildi. Sport Romania'nın haberine göre, Galatasaray yönetimi, Morutan için bonuslarla birlikte 8 milyon euro teklif etti. Fatih Terim'in kadroda görmek istediği genç orta saha için daha önce de teklifte bulunulmuş ancak Başkan Becali, teklifi düşük bulmuş ve 15 milyon euro talep etmişti.



