Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a bir Rumen daha! 10 numaraya Olimpiu Moruţan (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a bir Rumen daha! 10 numaraya Olimpiu Moruţan (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Fatih Terim'in raporları doğrultusunda transferde gaza basan sarı kırmızılılar, bir Rumen oyuncuya daha kancayı attı. Cimbom'un, FCSB’de forma giyen 22 yaşındaki yıldız oyuncu Olimpiu Moruţan için teklif yaptığı bildirildi. Başkan Becali’nin yanıtı bekleniyor. İşte yapılan teklif ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a bir Rumen daha! 10 numaraya Olimpiu Moruţan (GS spor haberi)

Transferde atağa kalkan Galatasaray'ın, Romanya'dan bir yıldızın daha peşinde... Alex Cicaldau'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, daha önce de gündeme gelen Morutan için FCSB'ye teklifte bulunduğu ifade edildi. Sport Romania'nın haberine göre, Galatasaray yönetimi, Morutan için bonuslarla birlikte 8 milyon euro teklif etti. Fatih Terim'in kadroda görmek istediği genç orta saha için daha önce de teklifte bulunulmuş ancak Başkan Becali, teklifi düşük bulmuş ve 15 milyon euro talep etmişti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a bir Rumen daha! 10 numaraya Olimpiu Moruţan (GS spor haberi)

G.SARAY'I SEÇERİM

Becali'yi ikna etmek için yeniden girişimlerde bulunan Galatasaray'ın şimdi geleceği yanıtı beklediği kaydedildi. FCSB kulübünün genç ve transfer döneminin gözde futbolcusu Morutan, daha önce Romanya'da Pro Sport'ta yayınlanan haberin içeriğinde verdiği röportajda Galatasaray'la ilgili konuşmuştu. Morutan, "Çin'de daha yüksek maaşla mı yoksa Galatasaray'da mı oynamak istersin" sorusuna? "Galatasaray'da oynamak isterim. Çünkü Galatasaray taraftarlarını biliyorum" yanıtı vermişti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a bir Rumen daha! 10 numaraya Olimpiu Moruţan (GS spor haberi)

MORUTAN KİMDİR?

Romanya'da FCSB takımında forma giyen 22 yaşındaki hücum oyuncusu Morutan, 2018 yılında Botosani'den FCSB'ye 700 bin euro'ya transfer olmuştu. Bu sezon ligde oynadığı 25 maçta 6 gol attı ve 12 asist yaptı. Tüm kulvarlarda ise 36 maçta 8 gol, 15 asistlik performans sergiledi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a bir Rumen daha! 10 numaraya Olimpiu Moruţan (GS spor haberi)

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Orta sahada 8 numara da oynayabilen Alexseandru Cicaldau'yu transfer eden sarı-kırmızılılar Morutan'ın transferini de bitirmek istiyor.

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