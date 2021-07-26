Son dakika spor haberi: Galatasaray idmanında sürpriz! Berkan Mahmut Keskin...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda, 5-1'in rövanşında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'ı ağırlayacak olan Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor. Tur şansını oldukça zor sokan temsilcimiz, turu geçmek için rakibini 5 farklı yenmek zorunda... Sarı-kırmızılıların son idmanına sürpriz bir isim de katıldı. Yeni transfer Alexandru Cicaldau'nun yanı sıra U19 takımından Berkan Mahmut Keskin de A takımla çalıştı.

BERKAN MAHMUT KESKİN KİMDİR?

12 Nisan 2002 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Berkan Mahmut Keskin, kariyerine Galatasaray altyapısında başladı. Sağ bek mevkisinde forma giyen Berkan Mahmut, 1.78 boyunda. Galatasaray'la 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcu, geçtiğimiz sezon U19 takımıyla çıktığı 18 maçta 8 asiste imzasını attı.