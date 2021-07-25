Son dakika transfer haberi: Galatasaray Omar Elabdellaoui'ye lisans çıkarmayacak

Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile oynadığı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında 5-1 mağlup olarak, taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, yeni transferlerini bir bir açıklıyor. Bir yandan kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar, bir yandan da gidecek oyuncuları hazırlamaya başladı.

Yeni sezonda takımlar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aldığı karar gereği kadrolarında 8+6 olmak üzere toplam 14 yabancı bulundurabilecek. Aslan'ın, mevcut kadrosu içerisinde yabancı pasaportuna sahip 15 oyuncusu var. Nijeryalı iki futbolcu Ozornwafor ve Jesse Sekidika'nın kiralanması bekleniyor.

Sabah'ta yer alan habere göre takımla idmanlara başlasa da tedavisi en az 6 ay daha sürecek olan Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui'ye ise lisans çıkarılmayacak.