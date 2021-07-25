Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven'a 5-1 yenilmesinin ardından transfer çalışmalarında gaza basmış ve art arda 3 ismi renklerine bağladığını duyurmuştu. Sarı-kırmızılı takım, 6.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığını açıkladığı Rumen orta saha Alexandru Cicaldau'nun sağlık kontrolünden geçtiğini duyurdu.
💊 Yeni transferimiz Alexandru Cicaldau, sponsor hastanemiz Vadistanbul Liv Hospital'da sağlık kontrolünden geçti. ✅ pic.twitter.com/f1uhb13dp6— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 25, 2021