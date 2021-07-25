Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau sağlık kontrolünden geçti

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau sağlık kontrolünden geçti

Son dakika Galatasaray spor haberleri... Galatasaray'ın 6.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau sağlık kontrolünden geçti. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2021 Pazar 14:18
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven'a 5-1 yenilmesinin ardından transfer çalışmalarında gaza basmış ve art arda 3 ismi renklerine bağladığını duyurmuştu. Sarı-kırmızılı takım, 6.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığını açıkladığı Rumen orta saha Alexandru Cicaldau'nun sağlık kontrolünden geçtiğini duyurdu.

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