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Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau idmana çıktı

Son dakika spor haberleri... Galatasaray, yeni transferi Alexandru Cicaldau'nun sağlık kontrolünden geçtiğini duyurmuştu. Sarı-kırmızılıların Rumen futbolcusu, takımıyla ilk idmanına çıktı. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2021 Pazar 14:49
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau idmana çıktı

Galatasaray'ın 6.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau, sağlık kontrolünden geçmişti. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamaya göre yeni transfer, bu sabah gerçekleştirilen idmana çıktı.

Romanya'nın Craiova takımından transfer edilen Cicaldau, Romanya'nın gelecek vadeden isimlerinden biri olarak gösteriliyor. Galatasaray'la 5 yıllık sözleşme imzalayan genç futbolcunun serbest kalma bedeli ise 25 milyon euro olarak açıklanmıştı.

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