Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau idmana çıktı

Galatasaray'ın 6.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau, sağlık kontrolünden geçmişti. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamaya göre yeni transfer, bu sabah gerçekleştirilen idmana çıktı.

Romanya'nın Craiova takımından transfer edilen Cicaldau, Romanya'nın gelecek vadeden isimlerinden biri olarak gösteriliyor. Galatasaray'la 5 yıllık sözleşme imzalayan genç futbolcunun serbest kalma bedeli ise 25 milyon euro olarak açıklanmıştı.