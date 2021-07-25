Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray PSV maçı hazırlıklarını sürdürdü (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray PSV maçı hazırlıklarını sürdürdü (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu ikinci maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında PSV Eindhoven'ı konuk edecek. Sarı kırmıızlılar, PSV ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2021 Pazar 18:12 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2021 Pazar 18:15
Son dakika spor haberi: Galatasaray PSV maçı hazırlıklarını sürdürdü (GS spor haberi)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu ikinci ayağında PSV Eindhoven ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk yirmi dakikalık bölümünde kuvvet çalışması ve dinamik ısınma yapıldı. Devam eden bölümde sınırlı alanda pas oyunları üzerinde duruldu.

Antrenmanın ana kısmında Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, dayanıklılık koşusunun ardından tamamlandı. Yeni transfer Alexandru Cicaldau takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray, PSV Eindhoven maçı hazırlıklarına yarın sabah saat 10.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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