Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Gedson Fernandes Burak Yılmaz'la ne konuştu?

Son dakika spor haberi: Gedson Fernandes Burak Yılmaz'la ne konuştu?

Son dakika spor haberleri... Hazırlık maçında Benfica ile Lille karşıya geldi. Portekiz ekibi, sahadan 1-0 galip ayrılırken Benfica'da maça yedek başlayan Gedson Fernandes, ikinci yarıda oyuna girdi. Maçın ardından Burak Yılmaz ve Gedson'un kısa süre sohbet etmesi dikkatlerden kaçmazken ne konuştukları merak konusu oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 07:57
Son dakika spor haberi: Gedson Fernandes Burak Yılmaz'la ne konuştu?
Hazırlık maçında Benfica ile Lille karşıya geldi. Portekiz ekibi, sahadan 1-0 galip ayrılırken Benfica'da maça yedek başlayan Gedson Fernandes, ikinci yarıda oyuna girdi. Maçın ardından Burak Yılmaz ve Gedson'un kısa süre sohbet etmesi dikkatlerden kaçmazken ne konuştukları merak konusu oldu.
SON DAKİKA