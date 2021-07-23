Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim yönetimin anlaştığı Alioski ve Larsen'i veto etti!

Devler Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven 'a farklı bir skorla yenilen Galatasaray 'da taraftarlar transferde ağır kalınmasından dolayı bir hayli gergin... Sarı-kırmızılı yönetim transfer çalışmalarını sürdürürken yönetimle teknik direktör Fatih Terim arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandığı ortaya çıktı.

Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray yönetimi, sağ ve sol bek transferinde önemli iki isimle el sıkıştı. Bu isimler Udinese'nin sağ beki Larsen ve bonservisi elinde olan Makedon sol bek Alioski idi...

Galatasaray yönetimi, bu iki ismi Fatih Terim'e sundu. Ancak tecrübeli teknik adamdan ummadığı bir cevap aldı. Terim, "Larsen ve Alioski önemli oyuncular. Ancak Larsen'in yaşı fazla... Ve iki oyuncu da bir hayli maliyetli. Bu iki isme ayıracağımız parayı Gedson ve Ghezzal transferinde kullanmalıyız" dedi. Bu gelişme üzerine Galatasaray yönetimi bekleme kararı aldı.