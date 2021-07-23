Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim yönetimin anlaştığı Alioski ve Larsen'i veto etti!

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim yönetimin anlaştığı Alioski ve Larsen'i veto etti!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında PSV Eindhoven'a 5-1 yenilerek tur şansını mucizelere bırakan Galatasaray'da, dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı yönetimin, Alioski ve Larsen'le anlaştığı ifade edilirken teknik direktör Fatih Terim'in bu isimleri veto ettiği öne sürüldü. İşte o iddianın detayları... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2021 Cuma 08:00
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim yönetimin anlaştığı Alioski ve Larsen'i veto etti!

Devler Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven'a farklı bir skorla yenilen Galatasaray'da taraftarlar transferde ağır kalınmasından dolayı bir hayli gergin... Sarı-kırmızılı yönetim transfer çalışmalarını sürdürürken yönetimle teknik direktör Fatih Terim arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandığı ortaya çıktı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim yönetimin anlaştığı Alioski ve Larsen'i veto etti!

Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray yönetimi, sağ ve sol bek transferinde önemli iki isimle el sıkıştı. Bu isimler Udinese'nin sağ beki Larsen ve bonservisi elinde olan Makedon sol bek Alioski idi...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim yönetimin anlaştığı Alioski ve Larsen'i veto etti!

Galatasaray yönetimi, bu iki ismi Fatih Terim'e sundu. Ancak tecrübeli teknik adamdan ummadığı bir cevap aldı. Terim, "Larsen ve Alioski önemli oyuncular. Ancak Larsen'in yaşı fazla... Ve iki oyuncu da bir hayli maliyetli. Bu iki isme ayıracağımız parayı Gedson ve Ghezzal transferinde kullanmalıyız" dedi. Bu gelişme üzerine Galatasaray yönetimi bekleme kararı aldı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim yönetimin anlaştığı Alioski ve Larsen'i veto etti!

Sarı-kırmızılılar, Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven karşısında alınan farklı yenilgi nedeniyle transferde acele etmeme kararı aldı. Ancak Galatasaray taraftarı transferlerin bir an önce gerçekleşmesini istiyor. Sarı-kırmızılılarda yönetim ve Terim şu anda fikir ayrılığı yaşıyor.

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