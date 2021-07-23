Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da 'acil operasyon' kararı! İşte gidecek ve gelecek isimler... (GS spor haberi)

Burak Elmas'ın seçilmesiyle başlayan yeni dönem kabusa dönüştü. Galatasaray'ın birçok as oyuncusunu kaybetmesine karşın Elmas yönetimi bir aylık süre zarfında sadece Barış Alper Yılmaz'ı kadroya katabilirken PSV Eindhoven karşısında acı fatura ortaya çıktı.

Cimbom sahadan 5-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Hem büyük bir prestij kaybetti hem de para kapısı Şampiyonlar Ligi'ne daha İkinci Eleme turunda veda etmenin eşiğine geldi. Takımın kaleden forvet hattına kadar tel tel dökülmesi büyük hayal kırıklığı yaratırken eleştirileri de beraberinde getirdi.



