Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da 'acil operasyon' kararı! İşte gidecek ve gelecek isimler... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da 'acil operasyon' kararı! İşte gidecek ve gelecek isimler... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışamlarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılıların PSV karşısında aldığı 5-1'lik yenilgi sonrası yönetim 'acil operasyon' kararı aldı. Takımdan 6 oyuncunun gönderileceği belirlenirken, 4 yıldız oyuncunun da transfer edilmesi için görüşmelere başlandı. İşte gönderilecek ve gelecek isimler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da 'acil operasyon' kararı! İşte gidecek ve gelecek isimler... (GS spor haberi)

Burak Elmas'ın seçilmesiyle başlayan yeni dönem kabusa dönüştü. Galatasaray'ın birçok as oyuncusunu kaybetmesine karşın Elmas yönetimi bir aylık süre zarfında sadece Barış Alper Yılmaz'ı kadroya katabilirken PSV Eindhoven karşısında acı fatura ortaya çıktı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da 'acil operasyon' kararı! İşte gidecek ve gelecek isimler... (GS spor haberi)

Cimbom sahadan 5-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Hem büyük bir prestij kaybetti hem de para kapısı Şampiyonlar Ligi'ne daha İkinci Eleme turunda veda etmenin eşiğine geldi. Takımın kaleden forvet hattına kadar tel tel dökülmesi büyük hayal kırıklığı yaratırken eleştirileri de beraberinde getirdi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da 'acil operasyon' kararı! İşte gidecek ve gelecek isimler... (GS spor haberi)

ACİL EYLEM PLANI

Sonuçtan üzgün olduklarını söyleyen Fatih Terim, "Takımımızın bu seviyelerde oynaması için gerekenleri yapacağız" ifadesini kullanması taraftarlar için bir nebze umut oldu. Nitekim karşılaşmanın hemen ardından Başkan Burak Elmas, yöneticiler ve Terim kaldıkları otelde bir araya geldi, 'acil eylem' planı belirledi. Falcao, Feghouli, Diagne, Luyindama, Jimmy Durmaz, Ozornwafor'un gönderilmesi kararı alındı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da 'acil operasyon' kararı! İşte gidecek ve gelecek isimler... (GS spor haberi)

Transferde 'hızlanma' kararı alınırken bir süredir gündemde olan Ghezzal, Gedson, Larsen ve Alioski'nin bir önce transfer edilmesi için görüşmelere başlandı.

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